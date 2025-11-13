AKTIE IM FOKUS
Anleger greifen bei Renk wieder beherzt zu
- Renk-Aktien erholen sich nach Quartalszahlen stark.
- Kursgewinne von 5% auf etwa 66 Euro verzeichnet.
- Jahreszuwachs von fast 260% trotz Gewinnmitnahmen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers Renk haben am Donnerstag nach Quartalszahlen und Bestätigung der Prognose wieder Tritt gefasst und die Kursverluste der beiden Vortage wettgemacht. Am frühen Nachmittag gewannen sie unter den führenden Werten im MDax fünf Prozent auf rund 66 Euro.
Von ihrem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 90,34 Euro sind sie noch ein gutes Stück weg. Gewinnmitnahmen hatten Rüstungswerte zuletzt generell etwas belastet - kein Wunder angesichts hoher Gewinne auch in diesem Jahr. So beläuft sich für Renk der Zuwachs seit Jahresanfang auf fast 260 Prozent.
Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide, schrieb Analystin Chloe Lemarie von Jefferies. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität mehr als ausgeglichen./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 29.874 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,32 %/+38,02 % bedeutet.
Der (voraussichtliche) Grund für den heutigen Kursverlust!
Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang sind die durchwachsenen Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten. Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB hob hervor, dass RENK mit kurzfristigem Margendruck konfrontiert sei, der durch eine neue Produktionsstruktur verursacht werde. Diese Umstellungen führen zu vorübergehenden Störungen, die die Profitabilität beeinträchtigen könnten.
Die Bewertung ist für einen Getriebehersteller immer noch absurd hoch.