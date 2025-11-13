Anleger greifen bei Renk wieder beherzt zu

Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide, schrieb Analystin Chloe Lemarie von Jefferies. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität mehr als ausgeglichen./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 29.874 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,32 %/+38,02 % bedeutet.