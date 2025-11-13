    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

    • JPMorgan belässt Merck KGaA auf "Overweight"
    • Kursziel von 155 Euro nach starken Q3-Zahlen
    • Positive Ebitda-Überraschung und angepasste Prognose
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 123,2 auf Tradegate (13. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +9,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,27 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +7,49 %/+31,19 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 155 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
