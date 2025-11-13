JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 123,2 auf Tradegate (13. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +9,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,27 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +7,49 %/+31,19 % bedeutet.