    Silberpreis

    Silberpreis im Höhenflug +1,24 % auf 53,94 USD

    Deutlicher Anstieg: Silber klettert +1,24 % in 24h auf 53,94 USD.

    Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinnt +1,24 % und erreicht 53,94USD. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,85 %
    1 Monat +4,96 %
    3 Monate +41,43 %
    1 Jahr +75,85 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 24,25079USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 53,94USD ein Wert von 11.120,9USD geworden – ein Gewinn von +122,42 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von fast 30% in den letzten 14 Tagen wird Silber als verfügbar angesehen, auch wenn hohe Aufschläge auf den Spotpreis Käufer abschrecken. Technische Analysen zeigen eine "W"-Formation, die auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Anleger sind sowohl optimistisch als auch vorsichtig bezüglich zukünftiger Preisentwicklungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -3,32 %
    +4,35 %
    -5,06 %
    +31,01 %
    +66,38 %
    +131,83 %
    +103,20 %
    +209,99 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
