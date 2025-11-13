    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble
    German Innovation Center (GIC) arbeitet nah am Alltag der Menschen (FOTO)

    Schwalbach/Kronberg am Taunus (ots) - Forschung von P&G in Deutschland sorgt für
    herausragende Produktleistung und Nachhaltigkeit

    - Größter Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA feiert 25-jähriges
    Bestehen
    - Forschung und Entwicklung "Made in Germany" kommt weltweit zum Einsatz /
    Nutzung von Kategorie-übergreifenden Synergien macht technologische
    Spitzenleistungen möglich
    - Mit datengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozessen richtet
    sich das GIC auf die nächste Innovationsdekade aus

    Um neue Trends frühzeitig zu erkennen, innovative Technologien zu erforschen und
    zukunftsweisende Produkte zu entwickeln, hat Procter & Gamble (P&G) im Jahr 2000
    begonnen, seine Forschungsaktivitäten in Deutschland in der
    Rhein-Main-Metropolregion zu bündeln und zu verstärken. Heute ist das
    Forschungszentrum als "German Innovation Center" (GIC) mit 1400 Forscherinnen
    und Forschern der größte Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA - und
    feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Viele Innovationen, die hier
    vor Ort in Deutschland entwickelt wurden, haben weltweit Maßstäbe gesetzt. Das
    Jubiläum unterstreicht die hohe Innovationskraft und das kontinuierliche
    Engagement von P&G, durch wegweisende Lösungen den Alltag der Menschen zu
    verbessern. Dabei haben die Teams im GIC die nächste Innovationsdekade mit
    datengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozesse bereits im
    Fokus.

    Im GIC forscht ein Expertenteam aus mehr als 60 Ländern, die mehr als 30
    unterschiedliche Disziplinen und wissenschaftliche Fachbereiche repräsentieren.
    Als Teil eines globalen Netzwerks von P&G-Innovationszentren treibt das GIC
    Innovationen weltweit voran und entwickelt zukunftsweisende Produkte, die
    mehrere Kategorien prägen. Kontinuierliche sowie auch disruptive Innovation auf
    Basis eines tiefgehenden Verständnisses der Wünsche und Anforderungen der
    Menschen im Alltag setzt wichtige Impulse für das Kategoriewachstum und ist für
    P&G ein zentraler Erfolgsfaktor, um die Position als führendes
    Konsumgüterunternehmen weltweit zu stärken.

    Das GIC ist eingebettet in ein dynamisches Innovations-Ökosystem aus
    Wissenschaft, eigenen Produktionsstätten und Industriepartnern. Dies fördert
    schnelle Entwicklungszyklen und unterstützt die Einführung neuer Initiativen
    sowie die konsequente Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards. P&G arbeitet
    dabei eng mit akademischen Einrichtungen und angewandten
    Forschungsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen.

    Datengetriebene Forschung und KI-gestützte Entwicklungsprozesse: Klarer Fokus
     

