German Innovation Center (GIC) arbeitet nah am Alltag der Menschen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 127,7 auf Tradegate (13. November 2025, 13:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um +0,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %. Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 296,86 Mrd.. Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.

Schwalbach/Kronberg am Taunus (ots) - Forschung von P&G in Deutschland sorgt fürherausragende Produktleistung und Nachhaltigkeit- Größter Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA feiert 25-jährigesBestehen- Forschung und Entwicklung "Made in Germany" kommt weltweit zum Einsatz /Nutzung von Kategorie-übergreifenden Synergien macht technologischeSpitzenleistungen möglich- Mit datengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozessen richtetsich das GIC auf die nächste Innovationsdekade ausUm neue Trends frühzeitig zu erkennen, innovative Technologien zu erforschen undzukunftsweisende Produkte zu entwickeln, hat Procter & Gamble (P&G) im Jahr 2000begonnen, seine Forschungsaktivitäten in Deutschland in derRhein-Main-Metropolregion zu bündeln und zu verstärken. Heute ist dasForschungszentrum als "German Innovation Center" (GIC) mit 1400 Forscherinnenund Forschern der größte Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA - undfeiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Viele Innovationen, die hiervor Ort in Deutschland entwickelt wurden, haben weltweit Maßstäbe gesetzt. DasJubiläum unterstreicht die hohe Innovationskraft und das kontinuierlicheEngagement von P&G, durch wegweisende Lösungen den Alltag der Menschen zuverbessern. Dabei haben die Teams im GIC die nächste Innovationsdekade mitdatengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozesse bereits imFokus.Im GIC forscht ein Expertenteam aus mehr als 60 Ländern, die mehr als 30unterschiedliche Disziplinen und wissenschaftliche Fachbereiche repräsentieren.Als Teil eines globalen Netzwerks von P&G-Innovationszentren treibt das GICInnovationen weltweit voran und entwickelt zukunftsweisende Produkte, diemehrere Kategorien prägen. Kontinuierliche sowie auch disruptive Innovation aufBasis eines tiefgehenden Verständnisses der Wünsche und Anforderungen derMenschen im Alltag setzt wichtige Impulse für das Kategoriewachstum und ist fürP&G ein zentraler Erfolgsfaktor, um die Position als führendesKonsumgüterunternehmen weltweit zu stärken.Das GIC ist eingebettet in ein dynamisches Innovations-Ökosystem ausWissenschaft, eigenen Produktionsstätten und Industriepartnern. Dies fördertschnelle Entwicklungszyklen und unterstützt die Einführung neuer Initiativensowie die konsequente Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards. P&G arbeitetdabei eng mit akademischen Einrichtungen und angewandtenForschungsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen.Datengetriebene Forschung und KI-gestützte Entwicklungsprozesse: Klarer Fokus