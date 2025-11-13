German Innovation Center (GIC) arbeitet nah am Alltag der Menschen (FOTO)
herausragende Produktleistung und Nachhaltigkeit
- Größter Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA feiert 25-jähriges
Bestehen
- Forschung und Entwicklung "Made in Germany" kommt weltweit zum Einsatz /
Nutzung von Kategorie-übergreifenden Synergien macht technologische
Spitzenleistungen möglich
- Mit datengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozessen richtet
sich das GIC auf die nächste Innovationsdekade aus
Um neue Trends frühzeitig zu erkennen, innovative Technologien zu erforschen und
zukunftsweisende Produkte zu entwickeln, hat Procter & Gamble (P&G) im Jahr 2000
begonnen, seine Forschungsaktivitäten in Deutschland in der
Rhein-Main-Metropolregion zu bündeln und zu verstärken. Heute ist das
Forschungszentrum als "German Innovation Center" (GIC) mit 1400 Forscherinnen
und Forschern der größte Forschungsstandort von P&G außerhalb der USA - und
feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Viele Innovationen, die hier
vor Ort in Deutschland entwickelt wurden, haben weltweit Maßstäbe gesetzt. Das
Jubiläum unterstreicht die hohe Innovationskraft und das kontinuierliche
Engagement von P&G, durch wegweisende Lösungen den Alltag der Menschen zu
verbessern. Dabei haben die Teams im GIC die nächste Innovationsdekade mit
datengetriebener Forschung und KI-gestützten Entwicklungsprozesse bereits im
Fokus.
Im GIC forscht ein Expertenteam aus mehr als 60 Ländern, die mehr als 30
unterschiedliche Disziplinen und wissenschaftliche Fachbereiche repräsentieren.
Als Teil eines globalen Netzwerks von P&G-Innovationszentren treibt das GIC
Innovationen weltweit voran und entwickelt zukunftsweisende Produkte, die
mehrere Kategorien prägen. Kontinuierliche sowie auch disruptive Innovation auf
Basis eines tiefgehenden Verständnisses der Wünsche und Anforderungen der
Menschen im Alltag setzt wichtige Impulse für das Kategoriewachstum und ist für
P&G ein zentraler Erfolgsfaktor, um die Position als führendes
Konsumgüterunternehmen weltweit zu stärken.
Das GIC ist eingebettet in ein dynamisches Innovations-Ökosystem aus
Wissenschaft, eigenen Produktionsstätten und Industriepartnern. Dies fördert
schnelle Entwicklungszyklen und unterstützt die Einführung neuer Initiativen
sowie die konsequente Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards. P&G arbeitet
dabei eng mit akademischen Einrichtungen und angewandten
Forschungsorganisationen wie der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen.
