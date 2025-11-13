    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank belässt Bilfinger auf "Buy" mit 105 Euro.
    • Solide Quartalszahlen, Umsatz und Ebita positiv.
    • Starke Barmittelgenerierung als Highlight erkannt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT

    Bilfinger

    -2,12 %
    +7,32 %
    -5,16 %
    +3,23 %
    +116,19 %
    +236,15 %
    +324,66 %
    +116,33 %
    +106,60 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,94 % und einem Kurs von 101,7 auf Tradegate (13. November 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +7,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -5,20 %/+8,19 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 105 Euro

