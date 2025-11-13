Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 3.728 auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,94 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.894,29CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00CHF was eine Bandbreite von -10,22 %/+22,43 % bedeutet.