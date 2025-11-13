ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken
- Barclays stuft Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch.
- Kursziel bleibt unverändert bei 3900 Franken.
- Givaudan zeigt verbesserte Wachstumsaussichten.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 3.728 auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,94 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.894,29CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00CHF was eine Bandbreite von -10,22 %/+22,43 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 3900 Euro