    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Widerstand wächst

    3045 Aufrufe 3045 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Zollhammer prallt ab: Schwellenländer schlagen zurück

    Die US-Zollpolitik sollte China und andere Schwellenländer treffen, prallt jedoch von ihnen ab. Dank neuer Handelspartner, stabiler Haushalte und regionaler Allianzen verlieren die Zölle an Schrecken

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Zölle treffen Schwellenländer kaum, viele resilient.
    • China diversifiziert Exporte, stärkt wirtschaftliche Basis.
    • Schwellenländer balancieren zwischen USA und China.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Widerstand wächst - US-Zollhammer prallt ab: Schwellenländer schlagen zurück
    Foto: DALL-E

    US-Präsident Donald Trump wollte die Welt mit Strafzöllen in die Schranken weisen. Seine Botschaft: Wer vom Zugang zum US-Markt profitiert, soll dafür zahlen – oder leiden. Doch die Realität sieht anders aus. Denn haben die meisten großen Schwellenländer heute genügend wirtschaftliche Widerstandskraft, um amerikanische Zölle ohne größere Blessuren zu überstehen.

    Von 20 der wichtigsten Emerging Markets – von China über Brasilien bis Indien – geraten nur wenige Länder durch die US-Zölle wirklich in die Bredouille, wie aus einer Untersuchung der Risikoanalysefirma Verisk Maplecroft hervorgeht. Besonders auffällig ist die Robustheit Chinas, obwohl das Land im Zentrum von Trumps handelspolitischen Angriffen steht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.280,00€
    Basispreis
    4,42
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.305,03€
    Basispreis
    4,75
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "China ist so tief in die globale Lieferkette eingebettet, dass es praktisch unmöglich ist, es zu ersetzen", sagt Studienautorin Reema Bhattacharya. Peking habe seine Exportbasis stark diversifiziert und investiere seit Jahren gezielt in Humankapital und technologische Unabhängigkeit.

    Zudem arbeitet China an einer geopolitischen Absicherung: Immer mehr Handelsgeschäfte werden in Renminbi statt in US-Dollar abgewickelt. Länder wie Brasilien, Argentinien und Chile haben bereits lokale Währungsabkommen mit der chinesischen Zentralbank geschlossen. Gleichzeitig sichern sich chinesische Staatskonzerne Zugriff auf strategische Rohstoffe – etwa Lithium und Kupfer in Südamerika.

    Auch andere Schwellenländer reagieren strategisch auf Trumps Zölle. Brasilien und Südafrika bauen ihre Handelsbeziehungen zu neuen Partnern aus – sowohl innerhalb der BRICS-Staaten als auch mit Asien und dem Nahen Osten. Damit verringern sie ihre Abhängigkeit von den USA und China.

    Mexiko und Vietnam, zwei der am stärksten vom US-Handel abhängigen Länder, gelten zwar als verwundbarer, profitieren aber von soliden Wirtschaftspolitiken, wachsender Industriekompetenz und stabilen Institutionen. Gerade Vietnam hat sich als Produktionsalternative zu China etabliert und zieht Investitionen aus dem Westen an – eine direkte Folge des Handelskonflikts, die das Land paradoxerweise stärker statt schwächer macht.

    Viele Schwellenländer haben in den vergangenen Jahren gelernt, zwischen den Machtblöcken zu balancieren. Sie setzen weiter auf einen Handel mit den USA, sind aber nicht dazu bereit, sich in Abhängigkeiten zu begeben. Sie hatten seit der ersten Trump-Präsidentschaft Zeit, Alternativen zu entwickeln und diese zu pflegen. Das hat dazu geführt, dass die Wirkung der US-Zölle mehr oder weniger verpufft ist.

    Der Trend geht klar zur Multipolarität: neue Märkte, neue Lieferketten und sogar neue Währungen. "Fast jedes Land versteht, dass man mit den USA und China Geschäfte machen muss, aber man darf sich nicht auf eines von beiden zu sehr verlassen", sagt Bhattacharya.

    https://res.cloudinary.com/i19s/image/upload/dpr_auto,f_auto,q_auto,w_auto/v1732537912/prod_creatives/net_288/adv_94450/cr_ac571313-9055-46f3-8b4b-77fce74a47ae

    Trumps Zollhammer trifft kaum noch ins Ziel. Während der Präsident versucht, die globale Produktionsordnung zu seinen Gunsten zu verschieben, haben viele Schwellenländer längst neue Möglichkeiten gefunden, ihre Wirtschaft abzusichern.

    Der Versuch, über Zölle politischen Druck auszuüben, stößt damit an Grenzen – denn die Weltwirtschaft ist heute vernetzter, flexibler und selbstbewusster als zu Zeiten des ersten Handelskriegs.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Widerstand wächst US-Zollhammer prallt ab: Schwellenländer schlagen zurück Die US-Zollpolitik sollte China und andere Schwellenländer treffen – doch die meisten dieser Staaten kommen überraschend gut damit zurecht. Dank neuer Handelspartner, stabiler Haushalte und regionaler Allianzen verlieren die Zölle an Schlagkraft.