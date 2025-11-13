Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +3,42 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.907,26 PKT und steigt um +0,86 %. Top-Werte: Bilfinger +11,50 %, Delivery Hero +6,27 %, RENK Group +5,22 % Flop-Werte: AIXTRON -5,69 %, Nordex -3,57 %, Rational -1,81 %

Der DAX steht aktuell (13:59:45) bei 24.251,09 PKT und fällt um -0,71 %. Top-Werte: Merck +6,27 %, Bayer +1,59 %, Münchener Rück +1,55 % Flop-Werte: Siemens -6,45 %, Siemens Healthineers -4,62 %, Beiersdorf -1,67 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.567,06 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +6,32 %, PNE +4,69 %, IONOS Group +2,71 %

Flop-Werte: AIXTRON -5,69 %, SMA Solar Technology -4,73 %, Siemens Healthineers -4,62 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.785,86 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,84 %, Bayer +1,59 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,55 %

Flop-Werte: Siemens -6,45 %, Wolters Kluwer -1,72 %, Inditex -0,98 %

Der ATX steht bei 4.946,15 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: STRABAG +2,95 %, Raiffeisen Bank International +2,30 %, Immofinanz +1,78 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -3,55 %, EVN -1,92 %, DO & CO -1,79 %

Der SMI steht bei 12.772,59 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,78 %, Swiss Re +0,85 %, Zurich Insurance Group +0,84 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,86 %, Sika -1,84 %, Swisscom -1,66 %

Der CAC 40 steht bei 8.271,63 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Kering +2,37 %, Thales +2,26 %, Credit Agricole +1,92 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,07 %, Pernod Ricard -2,20 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,25 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.802,08 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Skanska (B) +1,25 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,05 %, SKF (B) +0,92 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,18 %, ABB -0,67 %, Essity Registered (B) -0,55 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.140,00 PKT und steigt um +3,42 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,89 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,61 %, Public Power +1,58 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,59 %, Viohalco -0,55 %