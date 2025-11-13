Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +3,42 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:45) bei 24.251,09 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: Merck +6,27 %, Bayer +1,59 %, Münchener Rück +1,55 %
Flop-Werte: Siemens -6,45 %, Siemens Healthineers -4,62 %, Beiersdorf -1,67 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.907,26 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: Bilfinger +11,50 %, Delivery Hero +6,27 %, RENK Group +5,22 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,69 %, Nordex -3,57 %, Rational -1,81 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.567,06 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Eckert & Ziegler +6,32 %, PNE +4,69 %, IONOS Group +2,71 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,69 %, SMA Solar Technology -4,73 %, Siemens Healthineers -4,62 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.785,86 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,84 %, Bayer +1,59 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,55 %
Flop-Werte: Siemens -6,45 %, Wolters Kluwer -1,72 %, Inditex -0,98 %
Der ATX steht bei 4.946,15 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: STRABAG +2,95 %, Raiffeisen Bank International +2,30 %, Immofinanz +1,78 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -3,55 %, EVN -1,92 %, DO & CO -1,79 %
Der SMI steht bei 12.772,59 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: Swiss Life Holding +1,78 %, Swiss Re +0,85 %, Zurich Insurance Group +0,84 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,86 %, Sika -1,84 %, Swisscom -1,66 %
Der CAC 40 steht bei 8.271,63 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Kering +2,37 %, Thales +2,26 %, Credit Agricole +1,92 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,07 %, Pernod Ricard -2,20 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.802,08 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Skanska (B) +1,25 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,05 %, SKF (B) +0,92 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,18 %, ABB -0,67 %, Essity Registered (B) -0,55 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.140,00 PKT und steigt um +3,42 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,89 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,61 %, Public Power +1,58 %
Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -0,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,59 %, Viohalco -0,55 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.