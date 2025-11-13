ProCredit Holding & Co.KGaA - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,58 % - 13.11.2025

Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie notiert aktuell bei 7,4500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4400 € entspricht. Der Kursrückgang der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,58 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,21 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um +2,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ProCredit Holding & Co.KGaA eine positive Entwicklung von +1,94 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,20 % 1 Monat -14,33 % 3 Monate -17,21 % 1 Jahr +4,09 %

Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 439,38 Mio.EUR € wert.

Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich nur noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp …

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.