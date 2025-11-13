Branchenecho
Kosten hoch, Konsum runter - Haltung steigt (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Die deutsche Fleischwirtschaft steht weiter unter Druck -
und beweist zugleich bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Das neue Branchenecho
Fleischwirtschaft 2025 der dfv Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner
Stolz zeigt: Trotz schwieriger Marktbedingungen investieren die Unternehmen
wieder - in Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung.
"Auch wenn der Konsumrückgang die Branche weiterhin stark fordert, zeigt die
wachsende Investitionsbereitschaft, dass die Unternehmen Vertrauen in ihre
Zukunft haben und gezielt in Effizienz und Innovation investieren", sagt Gabor
Griego, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmedien bei der dfv
Mediengruppe.
"Nach Jahren der Unsicherheit kehrt Haltung in die Branche zurück. 2026 steht
für Konsolidierung, technologische Erneuerung und strategische Klarheit. Es geht
nicht um Größe, sondern um Richtung - und darum, die eigene Wertschöpfungskette
zukunftsfest zu machen", sagt Klaus Martin Fischer, Partner der
Managementberatung RSM Ebner Stolz.
Realismus statt Resignation
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt angespannt. Im Durchschnitt bewerten die
Unternehmen die Lage nur mit 4,29 von 10 Punkten. Hohe Produktionskosten und
volatile Nachfrage drücken auf die Profitabilität. 86 Prozent können gestiegene
Kosten nur teilweise oder gar nicht an den Handel weitergeben, zwei Drittel sind
mit ihrer Auslastung unzufrieden. Trotzdem wächst die Investitionsbereitschaft:
90 Prozent investieren in Automatisierung - ein neuer Höchstwert.
Digitalisierung folgt mit 67 Prozent auf Platz zwei. Die Branche sucht ihre
Zukunft nicht in Diskussionen, sondern in Effizienz und Umsetzung.
Preis bleibt König - Haltung gewinnt Profil
86 Prozent der Unternehmen sehen preiswerte Produkte weiterhin als wichtigste
Konsumentenanforderung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an höhere
Haltungsformen und mehr Convenience. Neue Kennzeichnungen oder Herkunftsangaben
verändern das Kaufverhalten dagegen kaum - Orientierung hilft, Überfrachtung
irritiert.
Abstand zwischen Gewinnern und Verlierern wächst
Rund die Hälfte der Unternehmen konnte ihre Umsätze 2025 steigern, während die
andere Hälfte Rückgänge verzeichnete. Die Spreizung im Markt nimmt zu:
Effizienz, Prozessdisziplin und Kundenorientierung entscheiden zunehmend über
Erfolg oder Rückzug.
Transformation gewinnt an Tiefe
Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette nehmen deutlich zu, der
Integrationsgrad steigt. Nur noch wenige Unternehmen schließen Allianzen
kategorisch aus. Gleichzeitig signalisiert etwa jedes zehnte Unternehmen
Verkaufsbereitschaft - ein klares Zeichen für die fortschreitende
