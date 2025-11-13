    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Branchenecho

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kosten hoch, Konsum runter - Haltung steigt (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - Die deutsche Fleischwirtschaft steht weiter unter Druck -
    und beweist zugleich bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Das neue Branchenecho
    Fleischwirtschaft 2025 der dfv Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner
    Stolz zeigt: Trotz schwieriger Marktbedingungen investieren die Unternehmen
    wieder - in Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung.

    "Auch wenn der Konsumrückgang die Branche weiterhin stark fordert, zeigt die
    wachsende Investitionsbereitschaft, dass die Unternehmen Vertrauen in ihre
    Zukunft haben und gezielt in Effizienz und Innovation investieren", sagt Gabor
    Griego, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmedien bei der dfv
    Mediengruppe.

    "Nach Jahren der Unsicherheit kehrt Haltung in die Branche zurück. 2026 steht
    für Konsolidierung, technologische Erneuerung und strategische Klarheit. Es geht
    nicht um Größe, sondern um Richtung - und darum, die eigene Wertschöpfungskette
    zukunftsfest zu machen", sagt Klaus Martin Fischer, Partner der
    Managementberatung RSM Ebner Stolz.

    Realismus statt Resignation

    Das wirtschaftliche Umfeld bleibt angespannt. Im Durchschnitt bewerten die
    Unternehmen die Lage nur mit 4,29 von 10 Punkten. Hohe Produktionskosten und
    volatile Nachfrage drücken auf die Profitabilität. 86 Prozent können gestiegene
    Kosten nur teilweise oder gar nicht an den Handel weitergeben, zwei Drittel sind
    mit ihrer Auslastung unzufrieden. Trotzdem wächst die Investitionsbereitschaft:
    90 Prozent investieren in Automatisierung - ein neuer Höchstwert.
    Digitalisierung folgt mit 67 Prozent auf Platz zwei. Die Branche sucht ihre
    Zukunft nicht in Diskussionen, sondern in Effizienz und Umsetzung.

    Preis bleibt König - Haltung gewinnt Profil

    86 Prozent der Unternehmen sehen preiswerte Produkte weiterhin als wichtigste
    Konsumentenanforderung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an höhere
    Haltungsformen und mehr Convenience. Neue Kennzeichnungen oder Herkunftsangaben
    verändern das Kaufverhalten dagegen kaum - Orientierung hilft, Überfrachtung
    irritiert.

    Abstand zwischen Gewinnern und Verlierern wächst

    Rund die Hälfte der Unternehmen konnte ihre Umsätze 2025 steigern, während die
    andere Hälfte Rückgänge verzeichnete. Die Spreizung im Markt nimmt zu:
    Effizienz, Prozessdisziplin und Kundenorientierung entscheiden zunehmend über
    Erfolg oder Rückzug.

    Transformation gewinnt an Tiefe

    Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette nehmen deutlich zu, der
    Integrationsgrad steigt. Nur noch wenige Unternehmen schließen Allianzen
    kategorisch aus. Gleichzeitig signalisiert etwa jedes zehnte Unternehmen
    Verkaufsbereitschaft - ein klares Zeichen für die fortschreitende
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Branchenecho Kosten hoch, Konsum runter - Haltung steigt (FOTO) Die deutsche Fleischwirtschaft steht weiter unter Druck - und beweist zugleich bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Das neue Branchenecho Fleischwirtschaft 2025 der dfv Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner Stolz zeigt: Trotz schwieriger …