Kosten hoch, Konsum runter - Haltung steigt (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die deutsche Fleischwirtschaft steht weiter unter Druck -

und beweist zugleich bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Das neue Branchenecho

Fleischwirtschaft 2025 der dfv Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner

Stolz zeigt: Trotz schwieriger Marktbedingungen investieren die Unternehmen

wieder - in Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung.



"Auch wenn der Konsumrückgang die Branche weiterhin stark fordert, zeigt die

wachsende Investitionsbereitschaft, dass die Unternehmen Vertrauen in ihre

Zukunft haben und gezielt in Effizienz und Innovation investieren", sagt Gabor

Griego, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmedien bei der dfv

Mediengruppe.





"Nach Jahren der Unsicherheit kehrt Haltung in die Branche zurück. 2026 stehtfür Konsolidierung, technologische Erneuerung und strategische Klarheit. Es gehtnicht um Größe, sondern um Richtung - und darum, die eigene Wertschöpfungskettezukunftsfest zu machen", sagt Klaus Martin Fischer, Partner derManagementberatung RSM Ebner Stolz.Realismus statt ResignationDas wirtschaftliche Umfeld bleibt angespannt. Im Durchschnitt bewerten dieUnternehmen die Lage nur mit 4,29 von 10 Punkten. Hohe Produktionskosten undvolatile Nachfrage drücken auf die Profitabilität. 86 Prozent können gestiegeneKosten nur teilweise oder gar nicht an den Handel weitergeben, zwei Drittel sindmit ihrer Auslastung unzufrieden. Trotzdem wächst die Investitionsbereitschaft:90 Prozent investieren in Automatisierung - ein neuer Höchstwert.Digitalisierung folgt mit 67 Prozent auf Platz zwei. Die Branche sucht ihreZukunft nicht in Diskussionen, sondern in Effizienz und Umsetzung.Preis bleibt König - Haltung gewinnt Profil86 Prozent der Unternehmen sehen preiswerte Produkte weiterhin als wichtigsteKonsumentenanforderung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an höhereHaltungsformen und mehr Convenience. Neue Kennzeichnungen oder Herkunftsangabenverändern das Kaufverhalten dagegen kaum - Orientierung hilft, Überfrachtungirritiert.Abstand zwischen Gewinnern und Verlierern wächstRund die Hälfte der Unternehmen konnte ihre Umsätze 2025 steigern, während dieandere Hälfte Rückgänge verzeichnete. Die Spreizung im Markt nimmt zu:Effizienz, Prozessdisziplin und Kundenorientierung entscheiden zunehmend überErfolg oder Rückzug.Transformation gewinnt an TiefeKooperationen entlang der Wertschöpfungskette nehmen deutlich zu, derIntegrationsgrad steigt. Nur noch wenige Unternehmen schließen Allianzenkategorisch aus. Gleichzeitig signalisiert etwa jedes zehnte UnternehmenVerkaufsbereitschaft - ein klares Zeichen für die fortschreitende