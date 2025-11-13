    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFMC AktievorwärtsNachrichten zu FMC
    Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei Speicherchips zu setzen

    Dresden (ots) -

    - Überzeichnete Finanzierungsrunde, bestehend aus 77 Mio. Euro Series C
    Eigenkapital, angeführt von HV Capital und DTCF, sowie 23 Mio. Euro an
    öffentlichen Fördermitteln - eine der größten Kapitalrunden im europäischen
    Halbleitersektor
    - Neues Kapital beschleunigt die Kommerzialisierung von FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
    Speicherchips, um mit signifikant mehr Energieeffizienz den weltweiten
    Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen zu ermöglichen
    - FMCs Speicherchips haben eine um mehr als 100 % höhere Systemeffizienz und
    Verarbeitungsgeschwindigkeit als etablierte Produkte und könnten neuer
    Industriestandard im 100+ Mrd. Euro Speicherchip-Markt werden

    Der Halbleiter-Pionier FMC sichert rund 100 Mio. Euro, um mit seiner
    hochinnovativen Technologie neue Standards bei Speicherchips zu setzen. Mit 77
    Mio. Euro an Eigenkapital markiert die überzeichnete Series C-Finanzierungsrunde
    mit namhaften Bestands- und Neuinvestoren eine der größten ihrer Art im
    europäischen Halbleitersektor. Zusätzlich kommen öffentliche Mittel in Höhe von
    rund 23 Mio. Euro u. a. aus dem IPCEI ME/CT Programm sowie vom European
    Innovation Council (EIC).

    Die Series C-Runde wird von HV Capital und dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF)
    angeführt, gefolgt von Vsquared Ventures. Von den Bestandsinvestoren haben
    eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide Venture Capital, M Ventures (Merck) und
    Verve Ventures erneut investiert.

    Mit dem frischen Kapital wird FMC die Kommerzialisierung seiner DRAM+ und
    3D-CACHE+ Speicherchips und Systemlösungen beschleunigen und seine Aktivitäten
    weltweit verstärken. Die Technologie wird aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz
    den weltweiten Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen ermöglichen
    und könnte neuer Industriestandard im über 100 Mrd. Euro großen
    Speicherchip-Markt werden.

    Thomas Rückes, CEO von FMC , sagt: "Wir entwickeln die nächste Generation von
    Speicherchips und Systemlösungen, die wesentlich nachhaltiger, schneller,
    energieeffizienter und günstiger sind als der heutige Industriestandard. Während
    Bandbreite bisher die dominierende Kennzahl für KI Compute war, wird
    Energieeffizienz zur entscheidenden Größe der nächsten KI-Generation.
    Speicherchips sind der größte Flaschenhals im KI-Stack. FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
    Technologie adressiert genau dieses Problem: Schneller und energieeffizienter
    als etablierte Produkte. Wir legen damit den Grundstein für den Hochlauf von
    KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen. Dass wir für unsere Ambition eine
    Eigenkapital-Finanzierung in dieser Größenordnung sichern konnten, unterstreicht
    die Bedeutung unserer Technologie. Wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen
