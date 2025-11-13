Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei Speicherchips zu setzen

Obwohl die finanzielle Lage angespannt ist, gibt es keine Hinweise auf eine bevorstehende Insolvenz:





Das Unternehmen betont seine Fähigkeit zur Schuldenbedienung und plant gezielte Maßnahmen zur Kostenreduktion und Portfoliooptimierung.

Die Liquidität ist mit $498 Mio. Cash noch vorhanden.

Die strategischen Schritte (Verkauf Indien-Geschäft, Produktionsverlagerung, neue Produkte) zielen auf langfristige Stabilisierung.





Was allerdings stimmt: FMC Corporation hat eine über 85%ige Reduktion der Quartalsdividende angekündigt:





Die neue Dividende beträgt $0.08 pro Aktie ab Januar 2026, was deutlich von der bisherigen Dividende von $0.56 pro Aktie abweicht.





Die Begründung für die Kürzung soll die Finanzierungslast um $250 Mio. senken und mehr freien Cashflow für Schuldenabbau freimachen.





Das alles geht aus der Telefonkonferenz zu den Zahlen des 3. Quartals 2025 hervor:





https://s21.q4cdn.com/968238644/files/doc_financials/2025/q3/3Q25-FMC-Earnings-Transcript_As-Prepared.pdf







