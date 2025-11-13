Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei Speicherchips zu setzen
- Überzeichnete Finanzierungsrunde, bestehend aus 77 Mio. Euro Series C
Eigenkapital, angeführt von HV Capital und DTCF, sowie 23 Mio. Euro an
öffentlichen Fördermitteln - eine der größten Kapitalrunden im europäischen
Halbleitersektor
- Neues Kapital beschleunigt die Kommerzialisierung von FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
Speicherchips, um mit signifikant mehr Energieeffizienz den weltweiten
Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen zu ermöglichen
- FMCs Speicherchips haben eine um mehr als 100 % höhere Systemeffizienz und
Verarbeitungsgeschwindigkeit als etablierte Produkte und könnten neuer
Industriestandard im 100+ Mrd. Euro Speicherchip-Markt werden
Der Halbleiter-Pionier FMC sichert rund 100 Mio. Euro, um mit seiner
hochinnovativen Technologie neue Standards bei Speicherchips zu setzen. Mit 77
Mio. Euro an Eigenkapital markiert die überzeichnete Series C-Finanzierungsrunde
mit namhaften Bestands- und Neuinvestoren eine der größten ihrer Art im
europäischen Halbleitersektor. Zusätzlich kommen öffentliche Mittel in Höhe von
rund 23 Mio. Euro u. a. aus dem IPCEI ME/CT Programm sowie vom European
Innovation Council (EIC).
angeführt, gefolgt von Vsquared Ventures. Von den Bestandsinvestoren haben
eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide Venture Capital, M Ventures (Merck) und
Verve Ventures erneut investiert.
Mit dem frischen Kapital wird FMC die Kommerzialisierung seiner DRAM+ und
3D-CACHE+ Speicherchips und Systemlösungen beschleunigen und seine Aktivitäten
weltweit verstärken. Die Technologie wird aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz
den weltweiten Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen ermöglichen
und könnte neuer Industriestandard im über 100 Mrd. Euro großen
Speicherchip-Markt werden.
Thomas Rückes, CEO von FMC , sagt: "Wir entwickeln die nächste Generation von
Speicherchips und Systemlösungen, die wesentlich nachhaltiger, schneller,
energieeffizienter und günstiger sind als der heutige Industriestandard. Während
Bandbreite bisher die dominierende Kennzahl für KI Compute war, wird
Energieeffizienz zur entscheidenden Größe der nächsten KI-Generation.
Speicherchips sind der größte Flaschenhals im KI-Stack. FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
Technologie adressiert genau dieses Problem: Schneller und energieeffizienter
als etablierte Produkte. Wir legen damit den Grundstein für den Hochlauf von
KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen. Dass wir für unsere Ambition eine
Eigenkapital-Finanzierung in dieser Größenordnung sichern konnten, unterstreicht
die Bedeutung unserer Technologie. Wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen
