JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Medienkonzerns seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag in seinem Rückblick. Er geht mit Blick auf die eingeengte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 nun von einer etwas schwächeren Entwicklung als bisher aus. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 kappte er um zehn Prozent. Die Aktie sei indes attraktiv bewertet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 5,085EUR auf Tradegate (13. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,60

Kursziel alt: 7,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



