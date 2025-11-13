    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research: Telekom auf "Buy" belassen
    • Kursziel von 42 Euro nach Quartalszahlen festgelegt
    • Dividende und Ausblick entsprechen den Erwartungen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:28 / GMT

    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 42 Euro

