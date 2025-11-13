ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
- Deutsche Bank Research: Telekom auf "Buy" belassen
- Kursziel von 42 Euro nach Quartalszahlen festgelegt
- Dividende und Ausblick entsprechen den Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:28 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 27,32 auf Tradegate (13. November 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 136,33 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +28,02 %/+57,28 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 42 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Nur mal als kleiner Hinweis. Eine Geradenfunktion der Form y(x) = ax +t in einem Chart mit halblogarithmischer Skalierung der Ordinatenachse entspricht in einem transformierten Chart mit linearer Skalierung der Ordinatenachse einer Exponentialfunktion.
Das muss man sich mal überlegen, vor 4 Tagen hat JP Morgan noch overweight mit KZ 43,5 rausgehauen und heute folgendes :