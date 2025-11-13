Kingsmen Resources gibt Erhöhung der Privatplatzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, BESTIMMT.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 13. November 2025 / IRW-Press / KINGSMEN RESOURCES LTD. („KINGSMEN“ oder das „UNTERNEHMEN“) (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) gibt bekannt, dass es sich aufgrund der starken Nachfrage entschieden hat, die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Finanzierung”) um bis zu 1.012.500 $ zu erhöhen. Das Unternehmen beabsichtigt nun, insgesamt bis zu 2.975.000 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 1,35 $ pro Einheit auszugeben, um bis zu 4.016.250 $ aufzubringen. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 1,90 $. Die Auszahlung von Vermittlungsprovisionen (Finder's Fees) ist möglich und der Nettoerlös wird für den weiteren Ausbau des Silber-Gold-Projekts Las Coloradas in Mexiko sowie als Working Capital verwendet.

Alle im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Aktien in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.