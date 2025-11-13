Nike: No games, just sports – Well Fargo stuft hoch

Die Sportartikelhersteller hatten es in diesem Jahr schwer. Auch Adidas, und noch viel stärker Puma, gerieten ins Fadenkreuz der Zollpolitik und wirtschaftlichen Schieflage in Europa.

Die Bank stufte die Sportbekleidungs-Aktie von Equal Weight auf Overweight hoch. Analyst Ike Boruchow erhöhte außerdem sein Kursziel von 60 US-Dollar auf 75 US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von rund 17 Prozent.

Analyst Boruchow sieht nun Anzeichen einer Bodenbildung. Er hob seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Das könnte auch die deutschen Wettbewerber beflügeln, falls der Negativ-Zyklus sich tatsächlich wieder ins Positive kehren sollte. Die Aktie von Puma befindet sich mittlerweile rund 85 Prozent unter ihrem All-Time-High.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Nike befindet sich seit über drei Jahren in einem negativen Revisionszyklus, und wir sehen, dass sich dies in den nächsten 6 bis 9 Monaten umkehren wird“, schreibt er zuversichtlich.

"Wir können endlich realistische Prognosen für die Rückkehr zum Wachstum erstellen, während gleichzeitig erhebliche Margenhebel greifen. Anders gesagt: Nike könnte im Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent und eine Bruttomargen-Erweiterung von 200 Basispunkten erwarten."

Der Analyst fügt hinzu, dass bestehende Gegenwinde für Nikes Geschäft abnehmen werden.

"Unsere Berechnungen zeigen, dass sowohl der Schuhbereich (ohne Klassiker) als auch Nikes übrige Geschäftsbereiche im ersten Quartal deutlich beschleunigt gewachsen sind", schreibt Boruchow.

"Zwar trägt der Großhandel einen Teil dieses Wachstums bei, aber es ist auch klar, dass Nikes überarbeitete Modelle (Vomero und Peg) für höhere Verkaufszahlen sorgen und die Glaubwürdigkeit der Turnaround-Bemühungen stärken."

Wer wie Well Fargo jetzt wieder eine Chance im Sportartikelmarkt sieht, sollte sich besonders die deutschen Wettbewerber von Nike ansehen. Wenn der Sportmarkt wieder vor einer Erholung steht, so ließen sich angesichts der erheblichen Abstriche, die die Anleger bei Adidas und Puma in diesem Jahr gemacht haben, auch überproportionale Gewinne einfahren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,75 $ , was einem Rückgang von -10,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer