    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

    • Jefferies belässt Renk auf "Buy" mit 80 Euro Ziel.
    • Solide Q3-Zahlen trotz schwächerer Umsätze.
    • Höhere Profitabilität gleicht Umsatzrückgang aus.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 66,45 auf Tradegate (13. November 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,32 %/+38,02 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 80 Euro

