    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auf Dow-Rekord folgt Atempause

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones nach Rekordhoch im Minus, Investoren vorsichtig.
    • Cisco-Aktien steigen nach positivem Quartalsbericht.
    • Disney-Aktien fallen, Umsatz enttäuscht, hohe Kosten.
    Aktien New York Ausblick - Auf Dow-Rekord folgt Atempause
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des Leitindexes Dow Jones Industrial zur Wochenmitte dürften die Investoren am Donnerstag einen Gang herunterschalten. Gut eine Stunde vor der Startglocke hielten sich die Kursbewegungen im vorbörslichen Handel in Grenzen. Der Broker IG berechnete den Dow moderat im Minus bei 48.215 Punkten. Der Nasdaq 100 Index wurde ebenfalls leicht im Minus indiziert bei 25.490 Zählern.

    Die Investoren hatten am Vortag vor allem auf Standardwerte gesetzt und die als hoch bewertet geltenden Tech-Aktien mehrheitlich gemieden. Das hatte den Dow auf eine Höchstmarke von 48.431 Punkten steigen lassen, während die stärker von den Tech-Schwergewichten dominierten Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq 100 auf der Stelle traten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    51.500,00€
    Basispreis
    37,13
    Ask
    × 12,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.825,51€
    Basispreis
    37,72
    Ask
    × 12,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unterdessen ist der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown. Börsianer müssten nach dem Shutdown-Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

    Im vorbörslichen Handel am Donnerstag stiegen Cisco-Aktien um 6,5 Prozent. Der Netzwerk-Ausrüste blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr.

    Die Papiere von Walt Disney verloren 5 Prozent. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten.

    Daneben bewegten Analystenkommentare die vorbörslichen Kurse. Nike verteuerten sich um 2,8 Prozent, sie profitierten von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Großbank Wells Fargo. Aktien von Dollar Tree fielen dagegen um 3 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Anteile des Einzelhändlers gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt hat./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 67,90 auf Tradegate (13. November 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 65,71 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von +26,70 %/+81,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Auf Dow-Rekord folgt Atempause Nach dem Rekordhoch des Leitindexes Dow Jones Industrial zur Wochenmitte dürften die Investoren am Donnerstag einen Gang herunterschalten. Gut eine Stunde vor der Startglocke hielten sich die Kursbewegungen im vorbörslichen Handel in Grenzen. Der …