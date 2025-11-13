    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

    • Berenberg belässt Talanx auf "Buy" mit 138 Euro.
    • Nettogewinnziel 2026 ein Jahr früher erreicht.
    • Höhere Profitabilität in Kerngeschäften als Grund.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100

     

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 138 Euro

