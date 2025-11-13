ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
- Berenberg belässt Talanx auf "Buy" mit 138 Euro.
- Nettogewinnziel 2026 ein Jahr früher erreicht.
- Höhere Profitabilität in Kerngeschäften als Grund.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 115,1 auf Tradegate (13. November 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +8,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,02 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+27,22 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 138 Euro
Bei der Dividende haben sie Spielräume. Diesen bestehenden Puffer in der Ausschüttungsquote betrachte ich ebenfalls als Zeichen von Stärke. Andererseits ist die häufig beachtete Dividendenquote für einen Versicherer fast niedrig.
Talanx bleibt konservativ, überrascht nur kaum noch mit besseren Zahlen.
Ich nehme an, sie werden die Dividende entsprechend der Gewinnentwicklung schneller anheben. Im Mai 2026 erwarte ich erstmal 3,30 - 3,50 €.
Allerdings steht anstelle schnell höherer Ausschüttungen die Kontinuität und ein stetiger Anstieg im Vordergrund. Für mich reift hier ein künftiger Dividendenaristokrat heran.
https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/dividende_-_performance
Dass wir zügig das all time high knacken, erwarte ich hier eher nicht. Im Moment ist eine Menge Glück im Spiel, da die Großschadenlage entspannt war. Das kann sich aber schnell ändern. Spannend wird tatsächlich die Frage, was man mit dem soliden Cash-Polster anfangen wird. Aktienrückkäufe sind nicht gewollt, eine gute Dividende ist ja schon geplant. Bleiben Übernahmen und da bin ich froh, dass der Vorstand nicht blind alles kauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da die Aktie in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist, kann ich es auch verstehen, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen.
da kann ich erstmal mitgehen, hab auch noch etwas aufgestockt
