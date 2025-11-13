Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 115,1 auf Tradegate (13. November 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +8,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,02 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+27,22 % bedeutet.