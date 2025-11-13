Delticom hebt Umsatzprognose 2025 an: Q3-Bericht im Fokus
Delticom AG zeigt im Q3 2025 mit einem Umsatzplus von 8 % auf 343 Mio. € Stärke, während die Nachfrage nach Ganzjahresreifen steigt und das operative EBITDA sinkt.
- Delticom AG, Europas führender Onlinehändler für Reifen, hat im Q3 2025 einen Umsatz von 343 Mio. € erzielt, was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) für die ersten neun Monate 2025 beträgt 422 Mio. €, ebenfalls ein Anstieg von 8,4 % im Vergleich zu 2024.
- Das operative EBITDA liegt bei 6,6 Mio. €, was einen Rückgang von 37,5 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben auf eine Spanne zwischen 490 Mio. € und 510 Mio. €.
- Die Nachfrage nach Sommer- und Winterreifen ist zurückgegangen, während der Absatz von Ganzjahresreifen um 6,6 % gestiegen ist.
- Das Konzernergebnis für die ersten neun Monate beträgt -3,2 Mio. €, was eine Verschlechterung im Vergleich zu -1,5 Mio. € im Vorjahr darstellt.
