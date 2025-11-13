Gut integrierte Syrer können hier Zukunft haben

BERLIN (dpa-AFX) - Gut integrierte Syrer sollen nach Auskunft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eine Aussicht auf eine Zukunft in Deutschland haben. "Wer sich integriert und arbeitet, hat eine Bleibeperspektive. Wer sich nicht integriert, wer nicht arbeitet, hat die Perspektive, nach Syrien zurückzukehren", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel".

Zugleich bekräftigte Dobrindt seinen Willen zu Abschiebungen in das Land. Gespräche dazu liefen. "Sobald die Vereinbarung steht, schieben wir Straftäter und Gefährder ab."