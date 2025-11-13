GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht an. Der materielle Buchwert auf bereinigter Basis liege nach dem dritten Quartal etwas höher./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 260,4EUR auf Tradegate (13. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 308

Kursziel alt: 306

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



