Voltabox: Voltatron AG treibt Wandel voran – Bilanz im Plus!

Voltatron AG hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 19,7 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg von 302 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Eigenkapital der Voltatron AG ist nach der Stärkung der Bilanzstruktur wieder positiv und beträgt 2,3 Mio. Euro.

Die Prognose für 2025 wurde bekräftigt: Es wird ein Umsatz zwischen 23 und 26 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 1 und 1,5 Mio. Euro erwartet.

Die Übernahme der GMS Electronic Vertriebs GmbH hat die Bilanzstruktur gestärkt, obwohl der Beitrag zum Quartalsergebnis noch begrenzt ist.

Voltatron hat einen positiven operativen Cashflow von 2,3 Mio. Euro erzielt, was hauptsächlich durch die Reduzierung des Working Capital erreicht wurde.

Trotz globaler Herausforderungen, wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, blieb die Lieferfähigkeit des Unternehmens unbeeinträchtigt.

Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2025 - Neun Monate, bei Voltabox ist am 13.11.2025.

Der Kurs von Voltabox lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,43 % im Minus.





