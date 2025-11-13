Eckert & Ziegler holt nach Problemen im Frühjahr auf

Nachdem der Konzern im Februar noch eine Cyberattacke und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren verkraften musste, steht nun auch nach neun ein Umsatz- und Ergebnisplus in den Büchern.

Im Gesamtjahr 2025 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 320 Millionen Euro anziehen, nach knapp 296 Millionen für 2024. Das operative Ergebnis soll bei circa 78 Millionen Euro herauskommen./tav/mis

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 16,88 auf Tradegate (13. November 2025, 14:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +4,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +29,31 %/+331,03 % bedeutet.