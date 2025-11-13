    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    KORREKTUR

    Eckert & Ziegler holt nach Problemen im Frühjahr auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzsteigerung im Q3 um 7% auf 75,3 Mio. Euro.
    • Nettogewinn stieg auf 8,5 Mio. Euro, Vorjahr 5,3 Mio.
    • Jahresziele 2025: Umsatz 320 Mio. Euro, EBIT 78 Mio.
    KORREKTUR - Eckert & Ziegler holt nach Problemen im Frühjahr auf
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    (Nettogewinn VJ im 2. Absatz berichtigt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Eckert & Ziegler lässt die Probleme des Frühjahrs weiter hinter sich. Auch im dritten Quartal konnte der Strahlen- und Medizintechnikkonzern seinen Umsatz steigern und verdiente dabei mehr als ein Jahr zuvor. Wichtigster Treiber blieb das Geschäft mit pharmazeutischen Radiotopen, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

    Im dritten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um gut sieben Prozent auf 75,3 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) legte um rund acht Prozent auf 15,4 Millionen Euro zu. Und unter dem Strich verdiente Eckert & Ziegler 8,5 Millionen, nach 5,3 Millionen ein Jahr zuvor.

    Nachdem der Konzern im Februar noch eine Cyberattacke und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren verkraften musste, steht nun auch nach neun ein Umsatz- und Ergebnisplus in den Büchern.

    Im Gesamtjahr 2025 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 320 Millionen Euro anziehen, nach knapp 296 Millionen für 2024. Das operative Ergebnis soll bei circa 78 Millionen Euro herauskommen./tav/mis

    ISIN:DE0005659700WKN:565970

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 16,88 auf Tradegate (13. November 2025, 14:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +4,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +29,31 %/+331,03 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene Werte
