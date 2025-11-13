SMA Solar Technology - Aktie auf Talfahrt - 13.11.2025

Mit einer Performance von -5,41 % musste die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,51 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,28 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +13,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,97 %. Im Jahr 2025 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Plus von +125,88 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,11 % 1 Monat +33,97 % 3 Monate +43,28 % 1 Jahr +124,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der SMA Solar Technology Aktie. Anleger sind gespalten: Einige sehen die Aktie als überverkauft und erwarten eine Erholung, während andere Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität und der hohen Verluste äußern. Technische Analysen deuten auf mögliche starke Kursbewegungen hin, insbesondere aufgrund der geringen Liquidität. Die allgemeine Marktstimmung im Solarsektor könnte jedoch unterstützend wirken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Solartechnikhersteller SMA Solar kämpft weiter mit einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen. Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Das Geschäft mit Großkunden und -projekten stabilisierte sich …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.