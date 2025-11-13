Auf diese 4 Faktoren müssen Betriebe achten (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Sankt Anna am Aigen (ots) - Lieferketten gelten als das Nervensystem der
    Wirtschaft und sind gleichzeitig ihre größte Schwachstelle. Sobald ein Glied
    reißt, steht die Produktion still. Ob Pandemie, Zollstreit oder politische
    Krisen: Störungen in der Beschaffungskette kosten Unternehmen täglich Geld und
    Vertrauen. Besonders gefährlich ist, dass viele Betriebe sich zu stark auf
    einzelne Lieferanten oder Regionen verlassen. Spätestens wenn Transportwege
    teurer, Rohstoffe knapper oder Auflagen strenger werden, zeigt sich, wie
    anfällig das System ist.

    Stabile Lieferketten entstehen nicht durch Glück, sondern durch Strategie.
    Unternehmen brauchen heute Verantwortung, Anpassungsfähigkeit, Transparenz und
    Diversifikation. Diese vier Faktoren entscheiden jetzt darüber, ob Unternehmen
    Krisen standhalten oder ins Straucheln geraten. Dieser Beitrag zeigt, wie
    Betriebe krisensicher werden und warum Einkauf heute mehr bedeutet als nur
    Preise zu vergleichen.

    1. Verantwortung - Nachhaltigkeit als Fundament stabiler Lieferketten

    Verlässliche Lieferketten beginnen mit Verantwortung. Wer heute nachhaltig
    wirtschaften will, muss Transparenz über die Herkunft seiner Materialien und die
    Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Kette schaffen. Menschenrechte, faire
    Löhne und sichere Arbeitsplätze sind längst nicht mehr nur moralische, sondern
    auch wirtschaftliche Kriterien. Verstöße gefährden nicht nur das Image, sondern
    auch die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens.

    Digitale Technologien helfen, diese Standards zu kontrollieren. Systeme erfassen
    Produktionsbedingungen, Materialherkünfte und CO2-Emissionen in Echtzeit.
    Dadurch wird sichtbar, wo Risiken bestehen und wo eingegriffen werden muss.
    Unternehmen, die Verantwortung nicht als bürokratische Pflicht, sondern als
    strategisches Prinzip begreifen, schaffen Vertrauen und erhöhen zugleich die
    Resilienz ihrer Lieferkette.

    2. Anpassungsfähigkeit - Strategisch auf Handelsrisiken reagieren

    Zollpolitik, Inflation und geopolitische Spannungen gehören heute zu den größten
    Unsicherheitsfaktoren in der Beschaffung. Preissteigerungen, neue
    Einfuhrbestimmungen oder Sanktionen können binnen weniger Wochen Lieferketten
    ins Wanken bringen. Wer ausschließlich auf niedrige Produktionskosten in fernen
    Märkten setzt, verliert im Ernstfall wertvolle Zeit und Geld.

    Unternehmen benötigen deshalb datenbasierte Frühwarnsysteme, um politische und
    wirtschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Moderne Analysetools
    simulieren Szenarien, bewerten Auswirkungen und zeigen Alternativen auf. Auf
    diese Weise lassen sich Beschaffungsentscheidungen nicht nur günstiger, sondern
