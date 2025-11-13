Auf diese 4 Faktoren müssen Betriebe achten (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Lieferketten gelten als das Nervensystem der

Wirtschaft und sind gleichzeitig ihre größte Schwachstelle. Sobald ein Glied

reißt, steht die Produktion still. Ob Pandemie, Zollstreit oder politische

Krisen: Störungen in der Beschaffungskette kosten Unternehmen täglich Geld und

Vertrauen. Besonders gefährlich ist, dass viele Betriebe sich zu stark auf

einzelne Lieferanten oder Regionen verlassen. Spätestens wenn Transportwege

teurer, Rohstoffe knapper oder Auflagen strenger werden, zeigt sich, wie

anfällig das System ist.



Stabile Lieferketten entstehen nicht durch Glück, sondern durch Strategie.

Unternehmen brauchen heute Verantwortung, Anpassungsfähigkeit, Transparenz und

Diversifikation. Diese vier Faktoren entscheiden jetzt darüber, ob Unternehmen

Krisen standhalten oder ins Straucheln geraten. Dieser Beitrag zeigt, wie

Betriebe krisensicher werden und warum Einkauf heute mehr bedeutet als nur

Preise zu vergleichen.









Verlässliche Lieferketten beginnen mit Verantwortung. Wer heute nachhaltig

wirtschaften will, muss Transparenz über die Herkunft seiner Materialien und die

Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Kette schaffen. Menschenrechte, faire

Löhne und sichere Arbeitsplätze sind längst nicht mehr nur moralische, sondern

auch wirtschaftliche Kriterien. Verstöße gefährden nicht nur das Image, sondern

auch die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens.



Digitale Technologien helfen, diese Standards zu kontrollieren. Systeme erfassen

Produktionsbedingungen, Materialherkünfte und CO2-Emissionen in Echtzeit.

Dadurch wird sichtbar, wo Risiken bestehen und wo eingegriffen werden muss.

Unternehmen, die Verantwortung nicht als bürokratische Pflicht, sondern als

strategisches Prinzip begreifen, schaffen Vertrauen und erhöhen zugleich die

Resilienz ihrer Lieferkette.



2. Anpassungsfähigkeit - Strategisch auf Handelsrisiken reagieren



Zollpolitik, Inflation und geopolitische Spannungen gehören heute zu den größten

Unsicherheitsfaktoren in der Beschaffung. Preissteigerungen, neue

Einfuhrbestimmungen oder Sanktionen können binnen weniger Wochen Lieferketten

ins Wanken bringen. Wer ausschließlich auf niedrige Produktionskosten in fernen

Märkten setzt, verliert im Ernstfall wertvolle Zeit und Geld.



Unternehmen benötigen deshalb datenbasierte Frühwarnsysteme, um politische und

wirtschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Moderne Analysetools

simulieren Szenarien, bewerten Auswirkungen und zeigen Alternativen auf. Auf

diese Weise lassen sich Beschaffungsentscheidungen nicht nur günstiger, sondern Seite 1 von 2 Seite 2 ►





1. Verantwortung - Nachhaltigkeit als Fundament stabiler LieferkettenVerlässliche Lieferketten beginnen mit Verantwortung. Wer heute nachhaltigwirtschaften will, muss Transparenz über die Herkunft seiner Materialien und dieArbeitsbedingungen entlang der gesamten Kette schaffen. Menschenrechte, faireLöhne und sichere Arbeitsplätze sind längst nicht mehr nur moralische, sondernauch wirtschaftliche Kriterien. Verstöße gefährden nicht nur das Image, sondernauch die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens.Digitale Technologien helfen, diese Standards zu kontrollieren. Systeme erfassenProduktionsbedingungen, Materialherkünfte und CO2-Emissionen in Echtzeit.Dadurch wird sichtbar, wo Risiken bestehen und wo eingegriffen werden muss.Unternehmen, die Verantwortung nicht als bürokratische Pflicht, sondern alsstrategisches Prinzip begreifen, schaffen Vertrauen und erhöhen zugleich dieResilienz ihrer Lieferkette.2. Anpassungsfähigkeit - Strategisch auf Handelsrisiken reagierenZollpolitik, Inflation und geopolitische Spannungen gehören heute zu den größtenUnsicherheitsfaktoren in der Beschaffung. Preissteigerungen, neueEinfuhrbestimmungen oder Sanktionen können binnen weniger Wochen Lieferkettenins Wanken bringen. Wer ausschließlich auf niedrige Produktionskosten in fernenMärkten setzt, verliert im Ernstfall wertvolle Zeit und Geld.Unternehmen benötigen deshalb datenbasierte Frühwarnsysteme, um politische undwirtschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Moderne Analysetoolssimulieren Szenarien, bewerten Auswirkungen und zeigen Alternativen auf. Aufdiese Weise lassen sich Beschaffungsentscheidungen nicht nur günstiger, sondern