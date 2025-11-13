BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 45,88EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte