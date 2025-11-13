US-Pharma-Startup gibt direkten Zugang zu Abnehm-Medikamenten

Über die hauseigenen Plattformen MangoRx Direct und PeachesRx Direct erhalten Nutzer künftig Online-Sprechstunden mit zertifizierten Ärzten, individuelle Behandlungspläne und eine fortlaufende medizinische Betreuung. Die von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Medikamente werden über die Partnerapotheken LillyDirect Self Pay Pharmacy Solutions und NovoCare Pharmacy bereitgestellt.

Der US-Gesundheitsanbieter Mangoceuticals startet gemeinsam mit Eli Lilly und Novo Nordisk ein neues Telemedizin-Programm, das Patienten einen direkten Zugang zu den beliebten GLP-1-Medikamenten Zepbound (Tirzepatid) und Wegovy (Semaglutid) ermöglicht. Beide Mittel gelten derzeit als Hoffnungsträger im Kampf gegen Adipositas.

Aktie springt an

Die Anleger reagierten begeistert auf die Nachricht: Im vorbörslichen Handel schoss die Mangoceuticals-Aktie zeitweise sogar um mehr als 30 Prozent in die Höhe. Zum Börsenstart lag das Papier noch immer deutlich im Plus – zuletzt mit einem Zuwachs von knapp 20 Prozent (Stand 15:36 Uhr MEZ).

Anleger setzen offenbar darauf, dass die Kooperation mit den beiden Pharmariesen dem jungen Telemedizin-Anbieter den Zugang zu einem milliardenschweren Markt öffnet. Die Aktie von Eli Lilly lag nur leicht im Plus, während die Novo-Aktie zwei Prozent verlor (Stand 15:36 Uhr MEZ).

Einfache Zugänge, feste Preise

"Wir wollen Weltklasse-Behandlungen für Gewichtsreduktion einfach und nachhaltig machen", erklärte Mangoceuticals-CEO Jacob Cohen. Das Unternehmen bietet ein Abonnementmodell für 99 US-Dollar im Monat an, das unbegrenzte Telemedizin-Sitzungen, Fortschrittsanalysen und Lifestyle-Coaching umfasst. Die eigentlichen GLP-1-Medikamente sind separat zu Festpreisen ab 499 US-Dollar monatlich erhältlich – inklusive kostenfreier Lieferung. Eine Krankenversicherung ist nicht erforderlich.

Cohen betont, das Modell eigne sich besonders für Selbstzahler, Unversicherte oder Patienten mit hohen Selbstbehalten. Auf Wunsch können Rezepte auch in der Apotheke vor Ort eingelöst werden.

Politischer Rückenwind aus Washington

Der Start der Programme fällt mit einem bedeutenden politischen Schritt zusammen: Die US-Regierung hat jüngst Vereinbarungen mit Eli Lilly und Novo Nordisk geschlossen, um die Preise für GLP-1-Medikamente zu senken. Künftig sollen diese im Regierungsprogramm nur noch 245 US-Dollar pro Monat kosten, während Medicare-Patienten ab Mitte 2026 lediglich 50 US-Dollar Zuzahlung leisten müssen. Zudem plant das Weiße Haus, neue orale GLP-1-Starterprodukte ab 149 US-Dollar monatlich anzubieten – vorbehaltlich einer FDA-Zulassung.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion