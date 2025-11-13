Deutsche Bundesministerin stärkt Partnerschaft zwischen Brasilien und Deutschland bei Besuch von Schmersal in Boituva (FOTO)

Wuppertal/Boituva, São Paulo (ots) - Im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP30 in

Belém besuchte die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung, Reem Alabali-Radovan, das Unternehmen ACE Schmersal in Boituva

(São Paulo) und unterzeichnete einen Finanzierungsvertrag über 18 Millionen

Brasilianische Real (BRL), dies entspricht rund 2,75 Millionen Euro. ACE

Schmersal ist Teil der international tätigen Schmersal Gruppe - einem

familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Wuppertal, das weltweit rund

2.000 Mitarbeitende beschäftigt und auf Sicherheits-, Steuerungs- und

Automatisierungstechnik spezialisiert ist.



Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm ImpactConnect, das von der Deutschen

Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DEG) durchgeführt und vom

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

finanziert wird. Die Investition ermöglicht die Erweiterung der Fertigung, die

Anschaffung neuer Maschinen sowie die Installation von Solaranlagen, die

ausreichend Energie für den gesamten Betrieb des Unternehmens erzeugen können.

Die Initiative fördert zudem Innovation, Nachhaltigkeit und die Schaffung neuer

Arbeitsplätze in der Region.





Ministerin Alabali-Radovan wurde von Vertretern der DEG, einer

Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, die nachhaltige und wirkungsorientierte

Investitionen fördert, sowie von Edson José Marcusso, dem Bürgermeister von

Boituva, begleitet.



"Deutschland schätzt Partnerschaften mit Unternehmen, die Technologie,

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung miteinander verbinden", sagte

Ministerin Reem Alabali-Radovan. "Schmersal ist ein überzeugendes Beispiel für

eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland und zeigt,

wie nachhaltige Investitionen mit gesellschaftlicher Verantwortung sowohl der

Industrie als auch den Menschen vor Ort zugutekommen."



Laut Rogério Baldauf, Geschäftsführer von Schmersal Brazil, unterstreicht der

Besuch die Führungsposition des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit und

Innovation: "Es ist eine Ehre für Schmersal, das einzige deutsche Unternehmen zu

sein, das die Ministerin während ihres Aufenthalts in São Paulo besucht hat.

Dieser Besuch spiegelt unsere starke Ausrichtung auf Nachhaltigkeitswerte wider

und zeigt, wie modern, innovativ und bedeutend der Industriesektor im

Landesinneren von São Paulo für die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens ist."



"Mit dieser Finanzierung unterstützen wir ein mittelständisches deutsches

Unternehmen, das seine internationale Wachstumsstrategie mit klar definierten

ESG-Zielen verbindet", ergänzt Monika Beck, DEG-Vorstandsmitglied. "Damit zeigen

wir, wie industrielle Entwicklung, soziale Inklusion und Klimaschutz erfolgreich

miteinander verknüpft werden können."



Schmersal setzt weiterhin Maßstäbe in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit

und internationale Zusammenarbeit. Das Unternehmen verfolgt konsequent

ESG-Maßnahmen, darunter Energieeffizienz, Wiederverwendung von Ressourcen,

soziale Inklusion und Initiativen zur Förderung der Vielfalt - und stärkt damit

die Vision einer zukunftsfähigen Industrie-entwicklung im wirtschaftlich

aufstrebenden Binnenland von São Paulo.



Die Region Sorocaba, in der Boituva liegt, hat sich zu einem der wichtigsten

Wirtschaftszentren Brasiliens entwickelt. Im Jahr 2024 erreichte das regionale

BIP 172,9 Milliarden BRL, was 5 % des BIP des Bundesstaates São Paulo

entspricht, während die Exporte um 6,6 % auf insgesamt 2,27 Milliarden USD

stiegen - ein Ergebnis der industriellen Modernisierung und des anhaltenden

Wachstums.



