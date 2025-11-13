    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutsche Bundesministerin stärkt Partnerschaft zwischen Brasilien und Deutschland bei Besuch von Schmersal in Boituva (FOTO)

    Wuppertal/Boituva, São Paulo (ots) - Im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP30 in
    Belém besuchte die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit
    und Entwicklung, Reem Alabali-Radovan, das Unternehmen ACE Schmersal in Boituva
    (São Paulo) und unterzeichnete einen Finanzierungsvertrag über 18 Millionen
    Brasilianische Real (BRL), dies entspricht rund 2,75 Millionen Euro. ACE
    Schmersal ist Teil der international tätigen Schmersal Gruppe - einem
    familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Wuppertal, das weltweit rund
    2.000 Mitarbeitende beschäftigt und auf Sicherheits-, Steuerungs- und
    Automatisierungstechnik spezialisiert ist.

    Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm ImpactConnect, das von der Deutschen
    Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DEG) durchgeführt und vom
    Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
    finanziert wird. Die Investition ermöglicht die Erweiterung der Fertigung, die
    Anschaffung neuer Maschinen sowie die Installation von Solaranlagen, die
    ausreichend Energie für den gesamten Betrieb des Unternehmens erzeugen können.
    Die Initiative fördert zudem Innovation, Nachhaltigkeit und die Schaffung neuer
    Arbeitsplätze in der Region.

    Ministerin Alabali-Radovan wurde von Vertretern der DEG, einer
    Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, die nachhaltige und wirkungsorientierte
    Investitionen fördert, sowie von Edson José Marcusso, dem Bürgermeister von
    Boituva, begleitet.

    "Deutschland schätzt Partnerschaften mit Unternehmen, die Technologie,
    Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung miteinander verbinden", sagte
    Ministerin Reem Alabali-Radovan. "Schmersal ist ein überzeugendes Beispiel für
    eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland und zeigt,
    wie nachhaltige Investitionen mit gesellschaftlicher Verantwortung sowohl der
    Industrie als auch den Menschen vor Ort zugutekommen."

    Laut Rogério Baldauf, Geschäftsführer von Schmersal Brazil, unterstreicht der
    Besuch die Führungsposition des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit und
    Innovation: "Es ist eine Ehre für Schmersal, das einzige deutsche Unternehmen zu
    sein, das die Ministerin während ihres Aufenthalts in São Paulo besucht hat.
    Dieser Besuch spiegelt unsere starke Ausrichtung auf Nachhaltigkeitswerte wider
    und zeigt, wie modern, innovativ und bedeutend der Industriesektor im
    Landesinneren von São Paulo für die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens ist."

    "Mit dieser Finanzierung unterstützen wir ein mittelständisches deutsches
    Unternehmen, das seine internationale Wachstumsstrategie mit klar definierten
    ESG-Zielen verbindet", ergänzt Monika Beck, DEG-Vorstandsmitglied. "Damit zeigen
    wir, wie industrielle Entwicklung, soziale Inklusion und Klimaschutz erfolgreich
    miteinander verknüpft werden können."

    Schmersal setzt weiterhin Maßstäbe in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit
    und internationale Zusammenarbeit. Das Unternehmen verfolgt konsequent
    ESG-Maßnahmen, darunter Energieeffizienz, Wiederverwendung von Ressourcen,
    soziale Inklusion und Initiativen zur Förderung der Vielfalt - und stärkt damit
    die Vision einer zukunftsfähigen Industrie-entwicklung im wirtschaftlich
    aufstrebenden Binnenland von São Paulo.

    Die Region Sorocaba, in der Boituva liegt, hat sich zu einem der wichtigsten
    Wirtschaftszentren Brasiliens entwickelt. Im Jahr 2024 erreichte das regionale
    BIP 172,9 Milliarden BRL, was 5 % des BIP des Bundesstaates São Paulo
    entspricht, während die Exporte um 6,6 % auf insgesamt 2,27 Milliarden USD
    stiegen - ein Ergebnis der industriellen Modernisierung und des anhaltenden
    Wachstums.

    Verfasst von news aktuell
