RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 19,33EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
