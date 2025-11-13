JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 4,99EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Daniel Kerven
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,60
Kursziel alt: 7,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
