    JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/men

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Daniel Kerven
    Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,60
    Kursziel alt: 7,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


