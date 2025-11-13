JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 4,99EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,60

Kursziel alt: 7,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



