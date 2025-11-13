DZ BANK stuft Talanx AG auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Großschäden glänzten durch Abwesenheit und das Gewinnziel für 2025 habe der Versicherer erneut erhöht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 113,8EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
