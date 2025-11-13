    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes begründete das moderat höhere Kursziel mit niedrigeren Renditen an den Anleihemärkten. Operativ habe der Konsumgüterhersteller "noch einiges an Wäsche zu waschen", hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 72,04EUR auf Tradegate (13. November 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


