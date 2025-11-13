VZBV verlangt schärferes Vorgehen gegen Temu und Shein

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert ein entschiedeneres Vorgehen der Bundesregierung gegen unsichere Waren, die über internationale Onlineplattformen wie Temu oder Shein nach Deutschland gelangen.



"Die Bundesregierung muss gegen die Flut unsicherer Produkte endlich handeln", sagte Vorständin Ramona Pop dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Es dürfe dabei nicht auf "einmalige symbolische Aktionen" hinauslaufen. Nötig seien "schnelle und nachhaltige Verbesserungen bei der Durchsetzung geltenden Rechts".





