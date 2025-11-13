ROUNDUP
Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck
- Disney erwartet Gewinnrückgang durch Kinostarts.
- Aktie fiel um 7,5 Prozent nach negativen Nachrichten.
- Dividende steigt, Rückkauf von Aktien auf 7 Mrd. USD.
BURBANK (dpa-AFX) - Der Unterhaltungskonzern Walt Disney blickt zurückhaltend auf die kommenden Wochen. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kinostart von "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" dürften den Gewinn im ersten Geschäftsquartal schmälern, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem geplanten Kinostart von "Avatar" am 19. Dezember bleiben vor Quartalsende nur noch wenige Wochen für Umsätze an den Kinokassen. Zudem bremst der Rückgang der politischen Werbung Disneys TV-Geschäft, ebenso wie der Zeitpunkt der Ausgaben für Sportrechte. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel um 7,5 Prozent nach.
Im Geschäft mit Kreuzfahrten und Themenparks fallen ebenfalls zunächst einmal Ausgaben an, etwa für Arbeiten an Schiffen. Insgesamt dürfte das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) daher erst in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnehmen, schätzt der Konzern. So will Walt Disney im Vergleich zu 2025 den bereinigten Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich steigern. Zudem sollen Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden und damit doppelt so viel wie bisher. Die Dividende wurde auf 75 Cent je Halbjahr angehoben.
Und auch im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres lief es eher holprig. Der Konzernumsatz blieb mit 22,5 Milliarden Dollar quasi stabil, Analysten hatten hingegen auf Wachstum gehofft. Im Gesamtjahr stiegen die Erlöse um 3 Prozent auf 94,4 Milliarden Dollar.
Der bereinigte operative Quartalsgewinn übertraf trotz eines leichten Rückgangs auf 1,11 Dollar je Aktie die Schätzungen. Im Gesamtjahr stieg er um knapp ein Fünftel auf 5,93 Dollar. Unter dem Strich verdiente Walt Disney unter anderem dank Steuergutschriften und geringerer Restrukturierungskosten im Gesamtjahr 12,4 Milliarden Dollar und damit zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr./lew/tav/jha/he
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,55 % und einem Kurs von 92,09 auf Tradegate (13. November 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 163,79 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
