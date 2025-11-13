Die Analysten von Ventum Capital heben ihr Kursziel für die Aktie des angehenden kanadischen Silberproduzenten Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR) deutlich an. Sahen sie zuvor eine faire Bewertung bei 1,00 CAD erreicht, sehen die Experten jetzt erst einmal Potenzial bis auf 1,60 CAD!

Auslöser für die Entscheidung von Ventum, das Kursziel um glatte 60% zu erhöhen waren für das Unternehmen bahnbrechende Neuigkeiten aus Mexiko, wo Silver Tiger die Silbermine El Tigre entwickelt. Vergangenen Freitag nach Börsenschluss konnte das Unternehmen von CEO Glenn Jessome nach langer Wartezeit mitteilen, dass man alle nötigen Genehmigungen für die Errichtung eines Tagebaus auf El Tigre erhalten hat!

Silver Tiger Metals - Analysten schrauben Kursziel kräftig nach oben!

