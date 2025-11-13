Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,89 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:29) bei 48.135,75 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Merck & Co +2,16 %, Nike (B) +1,70 %, Amgen +1,58 %, Chevron Corporation +0,65 %, Verizon Communications +0,55 %
Flop-Werte: Walt Disney -8,77 %, Cisco Systems -2,93 %, NVIDIA -2,74 %, Unitedhealth Group -2,05 %, Goldman Sachs Group -1,67 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.293,25 PKT und fällt um -0,89 %.
Top-Werte: Gilead Sciences +2,76 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,06 %, Biogen +2,02 %, Dexcom +1,75 %, ON Semiconductor +1,66 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,79 %, Shopify -4,16 %, Tesla -3,84 %, Constellation Energy -3,65 %, Broadcom -3,54 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.809,71 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: Albemarle +4,91 %, Gilead Sciences +2,76 %, Fiserv +2,52 %, Pfizer +2,42 %, Autozone +2,23 %
Flop-Werte: Walt Disney -8,77 %, Seagate Technology Holdings -5,33 %, AppLovin Registered (A) -4,79 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,49 %, Super Micro Computer -4,41 %
