PNE Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 13.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von +6,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PNE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,880€, mit einem Plus von +6,35 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PNE in den letzten drei Monaten Verluste von -30,27 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -0,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PNE um -7,99 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,49 % 1 Monat -16,73 % 3 Monate -30,27 % 1 Jahr -6,65 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 829,91 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Windparkbetreiber PNE sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen. PNE befinde sich auf der Zielgeraden für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, sagte Chef Heiko Wuttke laut Mitteilung bei der Vorlage des Quartalsberichts am …

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.