DAX, Ondas Holdings & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Ondas Holdings
|+25,03 %
|Netzwerktechnik
|🥈
|Cellebrite DI Registered (A)
|+22,30 %
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Digi International
|+19,87 %
|Netzwerktechnik
|🟥
|DroneShield
|-23,94 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Kioxia Holdings Corporation
|-24,34 %
|Hardware
|🟥
|Gambling.com Group
|-27,12 %
|Dienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Vizsla Copper
|Rohstoffe
|🥈
|RENK Group
|Maschinenbau
|🥉
|Lynas Rare Earths
|Rohstoffe
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|265
|-
|🥈
|Almonty Industries
|107
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|91
|Sonstige Technologie
|InnoCan Pharma Corporation
|85
|Pharmaindustrie
|Silber
|84
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|56
|Gesundheitswesen
Ondas Holdings
Wochenperformance: -5,87 %
Platz 1
Cellebrite DI Registered (A)
Wochenperformance: +17,14 %
Platz 2
Digi International
Wochenperformance: +6,45 %
Platz 3
Platz 4
Kioxia Holdings Corporation
Wochenperformance: +11,36 %
Platz 5
Gambling.com Group
Wochenperformance: -27,54 %
Platz 6
Vizsla Copper
Wochenperformance: +39,37 %
Platz 7
RENK Group
Wochenperformance: -1,42 %
Platz 8
Lynas Rare Earths
Wochenperformance: +9,38 %
Platz 9
DiagnosTear Technologies
Wochenperformance: -14,48 %
Platz 10
Platz 11
Highland Critical Minerals
Wochenperformance: +34,45 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,67 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,80 %
Platz 14
Platz 15
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: -9,72 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +11,85 %
Platz 17
Gerresheimer
Wochenperformance: -3,82 %
Platz 18
