    Erfahrungen mit Edison Qoraj von Ecomcare Consulting

    Wie Loris in nur vier Monaten auf CHF 1'100 Tagesumsatz skalierte (FOTO)

    Steinhausen (ots) - Routine, Arbeitsdruck und die Sehnsucht nach mehr Freiheit
    prägen den Alltag vieler Berufstätiger. So auch den von Loris: Der 20-Jährige
    wollte raus aus dem Kreislauf aus Schichtarbeit und Abhängigkeit. Heute erzielt
    er mit seinem eigenen Online-Shop täglich vierstellige Umsätze - und das mit nur
    wenigen Stunden Einsatz am Tag. Doch wie gelang ihm dieser Sprung?

    Viele denken darüber nach, manche träumen davon, aber nur wenige wagen den
    Start: als Angestellter mit einem vollen Arbeitstag mehr verdienen, um sich
    irgendwann vom klassischen 9-to-5-Stress zu verabschieden. Loris, 20 Jahre jung,
    stand genau an diesem Punkt. Er hatte keine Erfahrung im Online-Business und
    wusste anfangs weder, wie man Werbung schaltet, noch was einen guten Online-Shop
    ausmacht. Nach Feierabend war er oft ausgelaugt, doch der Wunsch nach mehr
    Freiheit und weniger finanziellen Sorgen ließ ihn nicht los.

    Als er zufällig ein Live-Video von Edison Qoraj auf TikTok sah, fiel der
    Entschluss: Er wollte wissen, was wirklich möglich ist, und hat sich bei
    Ecomcare Consulting gemeldet. Noch vor einigen Monaten hätte er dabei nie
    geglaubt, wie schnell sich sein Alltag durch das Coaching ändern würde, denn
    schon die ersten Verkäufe im eigenen Shop fühlten sich wie kleine Sensationen
    an. "Als bei Shopify der erste Abschluss kam, war das ein unglaubliches Gefühl.
    Für CHF 120 hätte ich sonst fast vier Stunden arbeiten müssen. Jetzt kam der
    Umsatz in einer halben Stunde rein", erzählt Loris.

    Vom Neuling zum Durchstarter: So machte Loris seinen Traum zur Realität

    Die ersten Wochen waren geprägt von Lernen, Ausprobieren und Routinen. Mit
    konstantem Feedback, schnellen Antworten und nachvollziehbaren Strukturen wurde
    aus Unsicherheit aber schliesslich der erhoffte Erfolg. So kam auch der
    Durchbruch unerwartet schnell: In nur vier Tagen erzielte Loris knapp CHF 3'300
    Umsatz und ca. CHF 1'700 Gewinn. "Ich hätte nie gedacht, dass so schnell solche
    Resultate kommen", sagt Loris. Worauf er besonders stolz ist? Mittlerweile hat
    er über 500 Bestellungen abgewickelt und hatte nur eine einzige Retoure.
    Einerseits liegt das an klaren Prozessen und guten Produkten, andererseits hilft
    es, dass er auf die Lieferanten von Edison Qoraj zurückgreifen kann: Lieferzeit
    5 bis 8 Tage, kein Ärger mit unzuverlässigen Plattformen.

    Im Fokus standen von Anfang an hochpreisige Produkte und rentable Prozesse.
    Loris setzt dabei alles pragmatisch um, was er von Edison Qoraj lernt: Er
    investiert seine Werbekosten komplett aus den bestehenden Umsätzen, behält
    Steuern im Blick und kümmert sich mit persönlichen Dankeskarten auch um die
    Kundenzufriedenheit. Ausserdem zeigt er: Es braucht kein Startkapital in
    fünfstelliger Höhe: "Mit CHF 500 bis CHF 1'000 kann eigentlich jeder loslegen,
    am wichtigsten sind Fokus und ein klarer Plan."

    Heute hat Loris' Shop über CHF 50'000 umgesetzt, mit stabilen Margen um die 50
    Prozent - und das alles neben seinem Vollzeitjob als Logistiker. "Ich kann
    tatsächlich sagen: Meine Geldsorgen sind weg. Das Gefühl, nicht mehr auf jeden
    Franken achten zu müssen, motiviert enorm. Wenn es so weiterläuft, kann ich bald
    kündigen und meinen Tag völlig selbst gestalten." Seine Geschichte zeigt dabei
    vor allem, dass es keine Ausreden gibt: "Wer bereit ist, täglich zwei bis drei
    Stunden zu investieren, kann tatsächlich ein echtes Online-Business aufbauen -
    egal ob Mutter, Vater oder Vollzeitangestellter."

    Sie wollen ähnliche Erfolge feiern wie Loris und endlich finanziell unabhängig
    werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Edison Qoraj von Ecomcare Consulting
    (https://www.ecomcare-consulting.ch/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

    Pressekontakt:

    Ecomcare Consulting
    Edison Qoraj
    E-Mail: mailto:info@ecomcareconsulting.ch
    Web: https://www.ecomcare-consulting.ch/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181409/6157835
    OTS: Ecomcare Consulting


