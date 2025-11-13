Wie Loris in nur vier Monaten auf CHF 1'100 Tagesumsatz skalierte (FOTO)

Steinhausen (ots) - Routine, Arbeitsdruck und die Sehnsucht nach mehr Freiheit

prägen den Alltag vieler Berufstätiger. So auch den von Loris: Der 20-Jährige

wollte raus aus dem Kreislauf aus Schichtarbeit und Abhängigkeit. Heute erzielt

er mit seinem eigenen Online-Shop täglich vierstellige Umsätze - und das mit nur

wenigen Stunden Einsatz am Tag. Doch wie gelang ihm dieser Sprung?



Viele denken darüber nach, manche träumen davon, aber nur wenige wagen den

Start: als Angestellter mit einem vollen Arbeitstag mehr verdienen, um sich

irgendwann vom klassischen 9-to-5-Stress zu verabschieden. Loris, 20 Jahre jung,

stand genau an diesem Punkt. Er hatte keine Erfahrung im Online-Business und

wusste anfangs weder, wie man Werbung schaltet, noch was einen guten Online-Shop

ausmacht. Nach Feierabend war er oft ausgelaugt, doch der Wunsch nach mehr

Freiheit und weniger finanziellen Sorgen ließ ihn nicht los.





