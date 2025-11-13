Erfahrungen mit Edison Qoraj von Ecomcare Consulting
Wie Loris in nur vier Monaten auf CHF 1'100 Tagesumsatz skalierte (FOTO)
Steinhausen (ots) - Routine, Arbeitsdruck und die Sehnsucht nach mehr Freiheit
prägen den Alltag vieler Berufstätiger. So auch den von Loris: Der 20-Jährige
wollte raus aus dem Kreislauf aus Schichtarbeit und Abhängigkeit. Heute erzielt
er mit seinem eigenen Online-Shop täglich vierstellige Umsätze - und das mit nur
wenigen Stunden Einsatz am Tag. Doch wie gelang ihm dieser Sprung?
Viele denken darüber nach, manche träumen davon, aber nur wenige wagen den
Start: als Angestellter mit einem vollen Arbeitstag mehr verdienen, um sich
irgendwann vom klassischen 9-to-5-Stress zu verabschieden. Loris, 20 Jahre jung,
stand genau an diesem Punkt. Er hatte keine Erfahrung im Online-Business und
wusste anfangs weder, wie man Werbung schaltet, noch was einen guten Online-Shop
ausmacht. Nach Feierabend war er oft ausgelaugt, doch der Wunsch nach mehr
Freiheit und weniger finanziellen Sorgen ließ ihn nicht los.
Als er zufällig ein Live-Video von Edison Qoraj auf TikTok sah, fiel der
Entschluss: Er wollte wissen, was wirklich möglich ist, und hat sich bei
Ecomcare Consulting gemeldet. Noch vor einigen Monaten hätte er dabei nie
geglaubt, wie schnell sich sein Alltag durch das Coaching ändern würde, denn
schon die ersten Verkäufe im eigenen Shop fühlten sich wie kleine Sensationen
an. "Als bei Shopify der erste Abschluss kam, war das ein unglaubliches Gefühl.
Für CHF 120 hätte ich sonst fast vier Stunden arbeiten müssen. Jetzt kam der
Umsatz in einer halben Stunde rein", erzählt Loris.
Vom Neuling zum Durchstarter: So machte Loris seinen Traum zur Realität
Die ersten Wochen waren geprägt von Lernen, Ausprobieren und Routinen. Mit
konstantem Feedback, schnellen Antworten und nachvollziehbaren Strukturen wurde
aus Unsicherheit aber schliesslich der erhoffte Erfolg. So kam auch der
Durchbruch unerwartet schnell: In nur vier Tagen erzielte Loris knapp CHF 3'300
Umsatz und ca. CHF 1'700 Gewinn. "Ich hätte nie gedacht, dass so schnell solche
Resultate kommen", sagt Loris. Worauf er besonders stolz ist? Mittlerweile hat
er über 500 Bestellungen abgewickelt und hatte nur eine einzige Retoure.
Einerseits liegt das an klaren Prozessen und guten Produkten, andererseits hilft
es, dass er auf die Lieferanten von Edison Qoraj zurückgreifen kann: Lieferzeit
5 bis 8 Tage, kein Ärger mit unzuverlässigen Plattformen.
Im Fokus standen von Anfang an hochpreisige Produkte und rentable Prozesse.
Loris setzt dabei alles pragmatisch um, was er von Edison Qoraj lernt: Er
investiert seine Werbekosten komplett aus den bestehenden Umsätzen, behält
Steuern im Blick und kümmert sich mit persönlichen Dankeskarten auch um die
Kundenzufriedenheit. Ausserdem zeigt er: Es braucht kein Startkapital in
fünfstelliger Höhe: "Mit CHF 500 bis CHF 1'000 kann eigentlich jeder loslegen,
am wichtigsten sind Fokus und ein klarer Plan."
Heute hat Loris' Shop über CHF 50'000 umgesetzt, mit stabilen Margen um die 50
Prozent - und das alles neben seinem Vollzeitjob als Logistiker. "Ich kann
tatsächlich sagen: Meine Geldsorgen sind weg. Das Gefühl, nicht mehr auf jeden
Franken achten zu müssen, motiviert enorm. Wenn es so weiterläuft, kann ich bald
kündigen und meinen Tag völlig selbst gestalten." Seine Geschichte zeigt dabei
vor allem, dass es keine Ausreden gibt: "Wer bereit ist, täglich zwei bis drei
Stunden zu investieren, kann tatsächlich ein echtes Online-Business aufbauen -
egal ob Mutter, Vater oder Vollzeitangestellter."
Pressekontakt:
Ecomcare Consulting
Edison Qoraj
E-Mail: mailto:info@ecomcareconsulting.ch
Web: https://www.ecomcare-consulting.ch/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181409/6157835
OTS: Ecomcare Consulting
