    Nach Rekord schwächerer Dow-Auftakt - Nasdaq bleibt unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones fällt nach Rekord, Unsicherheit bleibt.
    • Technologiewerte unter Druck, Nasdaq verliert stark.
    • Anleger erwarten schlechte Konjunkturdaten aus USA.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial geht es am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten wieder etwas bergab. Noch deutlicher unter Druck standen im frühen Handel die Technologiewerte. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wie erwartet beendet wurde, geht unter den Anlegern wieder etwas mehr Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

    Während der Dow, der den Aktienhandel an der Wall Street abbildet, um 0,17 Prozent auf 48.173 Punkte fiel, knüpfte der Nasdaq 100 sehr viel deutlicher an seine jüngste Talfahrt an. Der technologielastige Leitindex büßte 1,15 Prozent auf 25.224 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 lag mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 6.801 Zähler im Mittelfeld seiner Indexkollegen.

    Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die überwiegend verloren. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow./tih/he





    dpa-AFX
