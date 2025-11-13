Azubi-Tag 2025
NORMA lädt die besten Nachwuchskräfte zum Austausch mit der Unternehmensleitung nach Fürth ein / Einblicke, Ausblicke und ein Dialog auf Augenhöhe im November 2025 (FOTO)
wird sie einmal im Jahr groß gefeiert! Am 12. November 2025 öffnete der
fränkische Lebensmittel-Discounter erneut die Türen seiner Zentrale in Fürth, um
20 besonders erfolgreiche Auszubildende aus ganz Deutschland zum traditionellen
Azubi-Tag zu begrüßen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Austausch auf
Augenhöhe: Die jungen Fachkräfte mit den Ausbildungen zum/zur Kaufmann/Kauffrau
im Einzelhandel, Verkäufer*in, zum/zur Fachlagerist*in, und Kauffrau für
Büromanagement traten in direkten Dialog mit der Unternehmensleitung und
erhielten exklusive Einblicke hinter die Kulissen von NORMA. Damit bekräftigt
das Unternehmen einmal mehr, wofür es steht - Offenheit, Wertschätzung und
gemeinsames Lernen als Grundlage für nachhaltigen Erfolg.
Begegnung auf Augenhöhe
Talente und Unternehmensleitung zusammen, um sich offen über
Ausbildungserfahrungen und berufliche Ziele auszutauschen. Nach der Begrüßung am
Eingang des Unternehmenssitzes folgte eine Gesprächsrunde mit dem Vorstand und
den Mitgliedern der Geschäftsleitung, bei der die Teilnehmenden ihre Eindrücke
und Anregungen direkt an die Entscheiderinnen und Entscheider weitergeben
konnten. Das direkte und ehrliche Feedback der Nachwuchskräfte liefert wertvolle
Impulse für die stetige Weiterentwicklung der Ausbildungsprogramme und stärkt
das gegenseitige Verständnis zwischen Management und Mitarbeitenden.
Auch nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Cafeteria stand der Austausch
weiterhin im Mittelpunkt. Beim anschließenden Rundgang durch die Zentrale
konnten die Auszubildenden erleben, wie vielfältig die Arbeitswelt bei NORMA
ist. In den Bereichen Media, Zentraleinkauf Food und Non-Food, Personal,
Filialbuchführung, Statistik und Rechenzentrum erhielten sie spannende Einblicke
in die Prozesse, die tagtäglich die Arbeit beim Lebensmittel-Discounter
voranbringen.
Das Gruppenfoto vor der Zentrale und die feierliche Urkunden- und
Geschenkeübergabe rundeten den Tag ab. Mit großem Applaus würdigte die
Unternehmensleitung das Engagement, die Leistungsbereitschaft und den Einsatz
der besten Azubis. Zum Abschluss bekamen die Nachwuchskräfte einen Rundgang
durch die nahgelegene NORMA-Flagship-Filiale "N1". Die besonders innovative
Filiale mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bot den Teilnehmenden die
Möglichkeit, dort die betrieblichen Abläufe im Handel unmittelbar zu beobachten,
neue Prozesse und Technik, die hier getestet wird, zu bestaunen und so einen
spannenden Ausblick auf die Zukunft des Discounts zu werfen.
Nachwuchsförderung als Erfolgsfaktor
NORMA legt großen Wert auf die Ausbildung und Weiterentwicklung junger Menschen
als Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg. Dieses Jahr begannen knapp
1.000 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger - und damit so viele wie noch
nie in der NORMA-Geschichte - ihre Karriere beim fränkischen
Lebensmittel-Discounter.
Ob mit Abitur, mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss: NORMA bietet
vielfältige Wege ins Berufsleben - von der zweijährigen Ausbildung über das
Abiturientenprogramm bis hin zum dualen Studium. Die Kombination aus praxisnaher
Ausbildung, überdurchschnittlicher Vergütung und klaren Aufstiegschancen macht
NORMA zu einem attraktiven Arbeitgeber für Nachwuchskräfte in ganz Deutschland.
Der jährliche Azubi-Tag steht sinnbildlich für die Haltung von NORMA: Die Azubis
erleben, dass ihr Einsatz wahrgenommen wird und dass sie schon zu Beginn ihrer
Laufbahn als Teil des großen Ganzen gesehen werden. Wer hier startet, wird ernst
genommen, gefördert und auf seinem Weg begleitet.
Weitere Informationen zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei NORMA finden
Sie unter https://karriere.norma-online.de/de/karriere/ .
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6157870
OTS: NORMA
