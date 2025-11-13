NORMA lädt die besten Nachwuchskräfte zum Austausch mit der Unternehmensleitung nach Fürth ein / Einblicke, Ausblicke und ein Dialog auf Augenhöhe im November 2025 (FOTO)

Nürnberg (ots) - Gute Leistung verdient besondere Anerkennung - und bei NORMA

wird sie einmal im Jahr groß gefeiert! Am 12. November 2025 öffnete der

fränkische Lebensmittel-Discounter erneut die Türen seiner Zentrale in Fürth, um

20 besonders erfolgreiche Auszubildende aus ganz Deutschland zum traditionellen

Azubi-Tag zu begrüßen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Austausch auf

Augenhöhe: Die jungen Fachkräfte mit den Ausbildungen zum/zur Kaufmann/Kauffrau

im Einzelhandel, Verkäufer*in, zum/zur Fachlagerist*in, und Kauffrau für

Büromanagement traten in direkten Dialog mit der Unternehmensleitung und

erhielten exklusive Einblicke hinter die Kulissen von NORMA. Damit bekräftigt

das Unternehmen einmal mehr, wofür es steht - Offenheit, Wertschätzung und

gemeinsames Lernen als Grundlage für nachhaltigen Erfolg.



Begegnung auf Augenhöhe





Der Azubi-Tag hat bei NORMA längst Tradition: Bereits zum 16. Mal kamen jungeTalente und Unternehmensleitung zusammen, um sich offen überAusbildungserfahrungen und berufliche Ziele auszutauschen. Nach der Begrüßung amEingang des Unternehmenssitzes folgte eine Gesprächsrunde mit dem Vorstand undden Mitgliedern der Geschäftsleitung, bei der die Teilnehmenden ihre Eindrückeund Anregungen direkt an die Entscheiderinnen und Entscheider weitergebenkonnten. Das direkte und ehrliche Feedback der Nachwuchskräfte liefert wertvolleImpulse für die stetige Weiterentwicklung der Ausbildungsprogramme und stärktdas gegenseitige Verständnis zwischen Management und Mitarbeitenden.Auch nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Cafeteria stand der Austauschweiterhin im Mittelpunkt. Beim anschließenden Rundgang durch die Zentralekonnten die Auszubildenden erleben, wie vielfältig die Arbeitswelt bei NORMAist. In den Bereichen Media, Zentraleinkauf Food und Non-Food, Personal,Filialbuchführung, Statistik und Rechenzentrum erhielten sie spannende Einblickein die Prozesse, die tagtäglich die Arbeit beim Lebensmittel-Discountervoranbringen.Das Gruppenfoto vor der Zentrale und die feierliche Urkunden- undGeschenkeübergabe rundeten den Tag ab. Mit großem Applaus würdigte dieUnternehmensleitung das Engagement, die Leistungsbereitschaft und den Einsatzder besten Azubis. Zum Abschluss bekamen die Nachwuchskräfte einen Rundgangdurch die nahgelegene NORMA-Flagship-Filiale "N1". Die besonders innovativeFiliale mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bot den Teilnehmenden dieMöglichkeit, dort die betrieblichen Abläufe im Handel unmittelbar zu beobachten,neue Prozesse und Technik, die hier getestet wird, zu bestaunen und so einenspannenden Ausblick auf die Zukunft des Discounts zu werfen.Nachwuchsförderung als ErfolgsfaktorNORMA legt großen Wert auf die Ausbildung und Weiterentwicklung junger Menschenals Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg. Dieses Jahr begannen knapp1.000 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger - und damit so viele wie nochnie in der NORMA-Geschichte - ihre Karriere beim fränkischenLebensmittel-Discounter.Ob mit Abitur, mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss: NORMA bietetvielfältige Wege ins Berufsleben - von der zweijährigen Ausbildung über dasAbiturientenprogramm bis hin zum dualen Studium. Die Kombination aus praxisnaherAusbildung, überdurchschnittlicher Vergütung und klaren Aufstiegschancen machtNORMA zu einem attraktiven Arbeitgeber für Nachwuchskräfte in ganz Deutschland.Der jährliche Azubi-Tag steht sinnbildlich für die Haltung von NORMA: Die Azubiserleben, dass ihr Einsatz wahrgenommen wird und dass sie schon zu Beginn ihrerLaufbahn als Teil des großen Ganzen gesehen werden. Wer hier startet, wird ernstgenommen, gefördert und auf seinem Weg begleitet.Weitere Informationen zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei NORMA findenSie unter https://karriere.norma-online.de/de/karriere/ .Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6157870OTS: NORMA