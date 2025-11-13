    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA lädt die besten Nachwuchskräfte zum Austausch mit der Unternehmensleitung nach Fürth ein / Einblicke, Ausblicke und ein Dialog auf Augenhöhe im November 2025 (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Gute Leistung verdient besondere Anerkennung - und bei NORMA
    wird sie einmal im Jahr groß gefeiert! Am 12. November 2025 öffnete der
    fränkische Lebensmittel-Discounter erneut die Türen seiner Zentrale in Fürth, um
    20 besonders erfolgreiche Auszubildende aus ganz Deutschland zum traditionellen
    Azubi-Tag zu begrüßen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Austausch auf
    Augenhöhe: Die jungen Fachkräfte mit den Ausbildungen zum/zur Kaufmann/Kauffrau
    im Einzelhandel, Verkäufer*in, zum/zur Fachlagerist*in, und Kauffrau für
    Büromanagement traten in direkten Dialog mit der Unternehmensleitung und
    erhielten exklusive Einblicke hinter die Kulissen von NORMA. Damit bekräftigt
    das Unternehmen einmal mehr, wofür es steht - Offenheit, Wertschätzung und
    gemeinsames Lernen als Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

    Begegnung auf Augenhöhe

    Der Azubi-Tag hat bei NORMA längst Tradition: Bereits zum 16. Mal kamen junge
    Talente und Unternehmensleitung zusammen, um sich offen über
    Ausbildungserfahrungen und berufliche Ziele auszutauschen. Nach der Begrüßung am
    Eingang des Unternehmenssitzes folgte eine Gesprächsrunde mit dem Vorstand und
    den Mitgliedern der Geschäftsleitung, bei der die Teilnehmenden ihre Eindrücke
    und Anregungen direkt an die Entscheiderinnen und Entscheider weitergeben
    konnten. Das direkte und ehrliche Feedback der Nachwuchskräfte liefert wertvolle
    Impulse für die stetige Weiterentwicklung der Ausbildungsprogramme und stärkt
    das gegenseitige Verständnis zwischen Management und Mitarbeitenden.

    Auch nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Cafeteria stand der Austausch
    weiterhin im Mittelpunkt. Beim anschließenden Rundgang durch die Zentrale
    konnten die Auszubildenden erleben, wie vielfältig die Arbeitswelt bei NORMA
    ist. In den Bereichen Media, Zentraleinkauf Food und Non-Food, Personal,
    Filialbuchführung, Statistik und Rechenzentrum erhielten sie spannende Einblicke
    in die Prozesse, die tagtäglich die Arbeit beim Lebensmittel-Discounter
    voranbringen.

    Das Gruppenfoto vor der Zentrale und die feierliche Urkunden- und
    Geschenkeübergabe rundeten den Tag ab. Mit großem Applaus würdigte die
    Unternehmensleitung das Engagement, die Leistungsbereitschaft und den Einsatz
    der besten Azubis. Zum Abschluss bekamen die Nachwuchskräfte einen Rundgang
    durch die nahgelegene NORMA-Flagship-Filiale "N1". Die besonders innovative
    Filiale mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bot den Teilnehmenden die
    Möglichkeit, dort die betrieblichen Abläufe im Handel unmittelbar zu beobachten,
    neue Prozesse und Technik, die hier getestet wird, zu bestaunen und so einen
    spannenden Ausblick auf die Zukunft des Discounts zu werfen.

    Nachwuchsförderung als Erfolgsfaktor

    NORMA legt großen Wert auf die Ausbildung und Weiterentwicklung junger Menschen
    als Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg. Dieses Jahr begannen knapp
    1.000 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger - und damit so viele wie noch
    nie in der NORMA-Geschichte - ihre Karriere beim fränkischen
    Lebensmittel-Discounter.

    Ob mit Abitur, mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss: NORMA bietet
    vielfältige Wege ins Berufsleben - von der zweijährigen Ausbildung über das
    Abiturientenprogramm bis hin zum dualen Studium. Die Kombination aus praxisnaher
    Ausbildung, überdurchschnittlicher Vergütung und klaren Aufstiegschancen macht
    NORMA zu einem attraktiven Arbeitgeber für Nachwuchskräfte in ganz Deutschland.
    Der jährliche Azubi-Tag steht sinnbildlich für die Haltung von NORMA: Die Azubis
    erleben, dass ihr Einsatz wahrgenommen wird und dass sie schon zu Beginn ihrer
    Laufbahn als Teil des großen Ganzen gesehen werden. Wer hier startet, wird ernst
    genommen, gefördert und auf seinem Weg begleitet.

    Weitere Informationen zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei NORMA finden
    Sie unter https://karriere.norma-online.de/de/karriere/ .

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6157870
    OTS: NORMA


