enomyc berät künftig auch in den USA (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Transformationsexperten von enomyc begleiten Unternehmen

künftig auch in den USA. Mit dem neuen Standort in Anderson, South Carolina,

positioniert sich enomyc North America mitten in einem der wichtigsten

Industriecluster des Landes. Unter der Leitung von Franz A. Wenzel, Managing

Director USA, unterstützt die US-Tochtergesellschaft Unternehmen, die in

europäischen und US-amerikanischen Märkten aktiv sind, bei grenzüberschreitenden

Transformations-, Wachstums- und Restrukturierungsprojekten.



"Wir begleiten unsere Kunden dorthin, wo strategische Entscheidungen getroffen

und umgesetzt werden", sagt enomyc-Gründer und Managing Partner Martin Hammer.

"Mit dem neuen Standort in den USA schaffen wir Nähe, beschleunigen Projekte und

verbinden europäische Transformationsmethodik mit amerikanischer

Umsetzungskraft. Diese Expansion ist ein wichtiger strategischer Schritt, um

unsere Kunden künftig noch enger in ihren internationalen Kernmärkten zu

begleiten."





