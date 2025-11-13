enomyc berät künftig auch in den USA (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Transformationsexperten von enomyc begleiten Unternehmen
künftig auch in den USA. Mit dem neuen Standort in Anderson, South Carolina,
positioniert sich enomyc North America mitten in einem der wichtigsten
Industriecluster des Landes. Unter der Leitung von Franz A. Wenzel, Managing
Director USA, unterstützt die US-Tochtergesellschaft Unternehmen, die in
europäischen und US-amerikanischen Märkten aktiv sind, bei grenzüberschreitenden
Transformations-, Wachstums- und Restrukturierungsprojekten.
"Wir begleiten unsere Kunden dorthin, wo strategische Entscheidungen getroffen
und umgesetzt werden", sagt enomyc-Gründer und Managing Partner Martin Hammer.
"Mit dem neuen Standort in den USA schaffen wir Nähe, beschleunigen Projekte und
verbinden europäische Transformationsmethodik mit amerikanischer
Umsetzungskraft. Diese Expansion ist ein wichtiger strategischer Schritt, um
unsere Kunden künftig noch enger in ihren internationalen Kernmärkten zu
begleiten."
Die Upstate-Region in South Carolina, zwischen Atlanta und Charlotte gelegen,
gehört zu den international am stärksten vernetzten Industrieclustern der USA:
In der Region sind über 575 internationale Unternehmen aus mehr als 37 Ländern
aktiv, darunter rund 140 deutsche Unternehmen. Ein zentraler Anker der
internationalen Präsenz ist das BMW Werk Spartanburg - das größte BMW-Werk
weltweit. Unternehmen profitieren von einer etablierten, effizienten Logistik -
unter anderem über den Port of Savannah, einen der größten Containerhäfen der
USA (rund 5,7 Mio. TEU im Haushaltsjahr 2025), und das Luftverkehrsdrehkreuz
Atlanta (rund 108 Mio. Passagiere 2024) - sowie von der guten Verfügbarkeit
qualifizierter Fachkräfte.
"Mein Ziel ist es, Brücken zu bauen - zwischen europäischen Unternehmen mit
Expansionsplänen und dem amerikanischen Markt mit seiner besonderen Dynamik und
Pragmatik. Wir bringen strategische Erfahrung, Umsetzungskompetenz und Klarheit
dorthin, wo unsere Kunden neue Chancen erschließen", so der Managing Director
der US-Tochter, Franz A. Wenzel, der auf beiden Seiten des Atlantiks
aufgewachsen ist. In rund 14 Jahren bei enomyc hat er anspruchsvolle
Transformations- und Innovationsvorhaben verantwortet - von komplexen
Reorganisationen bis zu KI-gestützten Lieferkettenoptimierungen. Mit
strategischem Weitblick und technologischer Expertise - insbesondere in den
Bereichen Künstliche Intelligenz und Blockchain - wird er den US-Standort als
Treiber zukunftsweisender Beratungsansätze positionieren. Er vereint europäische
Methodenkompetenz mit amerikanischem Pragmatismus.
