    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    enomyc berät künftig auch in den USA (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Transformationsexperten von enomyc begleiten Unternehmen
    künftig auch in den USA. Mit dem neuen Standort in Anderson, South Carolina,
    positioniert sich enomyc North America mitten in einem der wichtigsten
    Industriecluster des Landes. Unter der Leitung von Franz A. Wenzel, Managing
    Director USA, unterstützt die US-Tochtergesellschaft Unternehmen, die in
    europäischen und US-amerikanischen Märkten aktiv sind, bei grenzüberschreitenden
    Transformations-, Wachstums- und Restrukturierungsprojekten.

    "Wir begleiten unsere Kunden dorthin, wo strategische Entscheidungen getroffen
    und umgesetzt werden", sagt enomyc-Gründer und Managing Partner Martin Hammer.
    "Mit dem neuen Standort in den USA schaffen wir Nähe, beschleunigen Projekte und
    verbinden europäische Transformationsmethodik mit amerikanischer
    Umsetzungskraft. Diese Expansion ist ein wichtiger strategischer Schritt, um
    unsere Kunden künftig noch enger in ihren internationalen Kernmärkten zu
    begleiten."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    83,00€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,50€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Upstate-Region in South Carolina, zwischen Atlanta und Charlotte gelegen,
    gehört zu den international am stärksten vernetzten Industrieclustern der USA:
    In der Region sind über 575 internationale Unternehmen aus mehr als 37 Ländern
    aktiv, darunter rund 140 deutsche Unternehmen. Ein zentraler Anker der
    internationalen Präsenz ist das BMW Werk Spartanburg - das größte BMW-Werk
    weltweit. Unternehmen profitieren von einer etablierten, effizienten Logistik -
    unter anderem über den Port of Savannah, einen der größten Containerhäfen der
    USA (rund 5,7 Mio. TEU im Haushaltsjahr 2025), und das Luftverkehrsdrehkreuz
    Atlanta (rund 108 Mio. Passagiere 2024) - sowie von der guten Verfügbarkeit
    qualifizierter Fachkräfte.

    "Mein Ziel ist es, Brücken zu bauen - zwischen europäischen Unternehmen mit
    Expansionsplänen und dem amerikanischen Markt mit seiner besonderen Dynamik und
    Pragmatik. Wir bringen strategische Erfahrung, Umsetzungskompetenz und Klarheit
    dorthin, wo unsere Kunden neue Chancen erschließen", so der Managing Director
    der US-Tochter, Franz A. Wenzel, der auf beiden Seiten des Atlantiks
    aufgewachsen ist. In rund 14 Jahren bei enomyc hat er anspruchsvolle
    Transformations- und Innovationsvorhaben verantwortet - von komplexen
    Reorganisationen bis zu KI-gestützten Lieferkettenoptimierungen. Mit
    strategischem Weitblick und technologischer Expertise - insbesondere in den
    Bereichen Künstliche Intelligenz und Blockchain - wird er den US-Standort als
    Treiber zukunftsweisender Beratungsansätze positionieren. Er vereint europäische
    Methodenkompetenz mit amerikanischem Pragmatismus.

    Strategische Expansion in einen Schlüsselmarkt
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    enomyc berät künftig auch in den USA (FOTO) Die Transformationsexperten von enomyc begleiten Unternehmen künftig auch in den USA. Mit dem neuen Standort in Anderson, South Carolina, positioniert sich enomyc North America mitten in einem der wichtigsten Industriecluster des Landes. Unter der …