BCG beim Falling Walls Science Summit 2025
Business Case Nachhaltigkeit / Impulse aus Berlin zur COP30
Berlin (ots) - Kurz vor Beginn der COP30 in Belém, Brasilien, wo die
Weltgemeinschaft über die Zukunft der globalen Klimapolitik verhandelt,
diskutierte die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) im Rahmen des
Falling Walls Science Summit 2025 in Berlin mit führenden Vertreterinnen und
Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über die wirtschaftliche
Dimension nachhaltigen Handelns. Am 7. November 2025 versammelte BCG im eigenen
Climate & Sustainability-Flagship-Event Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Veronika
Grimm (Sachverständigenrat und Siemens Energy AG), Prof. Dr. Maria Leptin
(Präsidentin, European Research Council), Prof. Dr. Johan Rockström (Direktor,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), Brian Schmidt
(Physik-Nobelpreisträger, Australian National University) und Frank Wetzel
(Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) auf einer
Bühne.
Fakten statt Schlagworte: Die Rolle von Wirtschaft und Wissenschaft
Weltgemeinschaft über die Zukunft der globalen Klimapolitik verhandelt,
diskutierte die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) im Rahmen des
Falling Walls Science Summit 2025 in Berlin mit führenden Vertreterinnen und
Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über die wirtschaftliche
Dimension nachhaltigen Handelns. Am 7. November 2025 versammelte BCG im eigenen
Climate & Sustainability-Flagship-Event Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Veronika
Grimm (Sachverständigenrat und Siemens Energy AG), Prof. Dr. Maria Leptin
(Präsidentin, European Research Council), Prof. Dr. Johan Rockström (Direktor,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), Brian Schmidt
(Physik-Nobelpreisträger, Australian National University) und Frank Wetzel
(Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) auf einer
Bühne.
Fakten statt Schlagworte: Die Rolle von Wirtschaft und Wissenschaft
Anzeige
Präsentiert von
Gastgeber waren Michael Brigl, Leiter des Zentraleuropa-Geschäfts bei BCG, und
Dr. Johanna Pütz, Leiterin des Bereichs Klima und Nachhaltigkeit bei BCG in
Zentraleuropa, die mit den Teilnehmenden über Dekarbonisierung,
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum diskutierten - und darüber,
welche Impulse von der COP30 und für die deutsche Energiewende zu erwarten sind.
Brigl betonte, wie stark sich die öffentliche Diskussion über Klima und
Nachhaltigkeit in den vergangenen Monaten polarisiert habe.
Umso wichtiger sei es, sie auf Fakten, Evidenz und wirtschaftliche Chancen zu
fokussieren - "nicht um zu predigen, sondern um Perspektiven zu geben", so der
Zentraleuropa-Chef von BCG, und fügte hinzu: "Nur wenn wir aus
Weltklasseforschung Weltmarktführer machen, sichern wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit." BCG-Partnerin und Nachhaltigkeits-Expertin Johanna Pütz
unterstrich, dass die grüne Transformation ein zentraler Megatrend bleibe,
dessen Potenzial für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft langfristig
entscheidend sei. Wer Nachhaltigkeit jetzt abschreibe, verliere Ressourcen,
Märkte und Vertrauen - wer sie ernst nehme, sichere sich einen strategischen
Vorsprung.
Wirtschaft und Nachhaltigkeit - kein Widerspruch
In ihrer Keynote "How Climate Action can be a Business Case" präsentierten die
BCG-Nachhaltigkeits-Experten Dr. Patrick Herhold und Dr. Jens Burchardt
Analysen, die zeigen: Der wirtschaftliche Nutzen ambitionierter Klimapolitik ist
evident. Ohne entschlossene Maßnahmen könnten bis zum Jahr 2100 bis zu 34
Prozent der globalen Wirtschaftsleistung durch Klimaschäden verloren gehen.
Zugleich belegen die Daten, dass viele Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen -
Dr. Johanna Pütz, Leiterin des Bereichs Klima und Nachhaltigkeit bei BCG in
Zentraleuropa, die mit den Teilnehmenden über Dekarbonisierung,
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum diskutierten - und darüber,
welche Impulse von der COP30 und für die deutsche Energiewende zu erwarten sind.
Brigl betonte, wie stark sich die öffentliche Diskussion über Klima und
Nachhaltigkeit in den vergangenen Monaten polarisiert habe.
Umso wichtiger sei es, sie auf Fakten, Evidenz und wirtschaftliche Chancen zu
fokussieren - "nicht um zu predigen, sondern um Perspektiven zu geben", so der
Zentraleuropa-Chef von BCG, und fügte hinzu: "Nur wenn wir aus
Weltklasseforschung Weltmarktführer machen, sichern wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit." BCG-Partnerin und Nachhaltigkeits-Expertin Johanna Pütz
unterstrich, dass die grüne Transformation ein zentraler Megatrend bleibe,
dessen Potenzial für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft langfristig
entscheidend sei. Wer Nachhaltigkeit jetzt abschreibe, verliere Ressourcen,
Märkte und Vertrauen - wer sie ernst nehme, sichere sich einen strategischen
Vorsprung.
Wirtschaft und Nachhaltigkeit - kein Widerspruch
In ihrer Keynote "How Climate Action can be a Business Case" präsentierten die
BCG-Nachhaltigkeits-Experten Dr. Patrick Herhold und Dr. Jens Burchardt
Analysen, die zeigen: Der wirtschaftliche Nutzen ambitionierter Klimapolitik ist
evident. Ohne entschlossene Maßnahmen könnten bis zum Jahr 2100 bis zu 34
Prozent der globalen Wirtschaftsleistung durch Klimaschäden verloren gehen.
Zugleich belegen die Daten, dass viele Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen -
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie nach den positiven Q4-Zahlen, die einen Anstieg auf 108,40€ zur Folge hatten. Anleger äußern jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktkorrektur. Die Fundamentaldaten werden als stark bewertet, mit positiven Aussichten und einer Dividende von 0,65%. Einige Kommentatoren sehen Potenzial für einen Kurs von 200€ in einem Jahr, falls die Marktbedingungen günstig bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
bruder_halblang schrieb 14.10.25, 09:36
mitdiskutieren »
Wenn es heißt, die Aktie sei total überteuert, dann geht der Hype meist erst richtig los. Das haben wir schon so oft gesehen. Mir fallen spontan Palantir und D-Wave ein. Aber das sind nur zwei Beispiele von unzähligen. Jeder Rücksetzer war hier bei Siemens Energy seit mittlerweile zwei Jahren ein klarer Kauf - nachträglich gesehen. Mich würde nicht wundern, wenn der Kurs im Februar bei 200 Euro stehen würde.
jacomo1 schrieb 06.08.25, 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.mitdiskutieren »
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
kopfundbeine schrieb 24.05.25, 11:36
In der Universität der Bundeswehr Hamburg wirft Pawlak eine Karte an die Wand. Zu sehen sind jetzt die bereits existierenden und die geplanten Windparks in der Nordsee. Deutschland will 2030 insgesamt 30 Gigawatt Strom in Nord- und Ostsee produzieren. Das entspricht circa der Leistung von 20 Atomkraftwerken.mitdiskutieren »
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte