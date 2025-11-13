    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei dem Leasingspezialisten habe sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,51 % und einem Kurs von 14,06EUR auf Tradegate (13. November 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: Grenke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei dem Leasingspezialisten habe sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb …