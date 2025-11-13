WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei dem Leasingspezialisten habe sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,51 % und einem Kurs von 14,06EUR auf Tradegate (13. November 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.