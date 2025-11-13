ROUNDUP/Aktien New York
Dow im Minus - Nasdaq bleibt stärker unter Druck
- Anleger agieren vorsichtiger nach Dow-Rekord.
- Technologiewerte unter Druck, besonders "Magnificent 7".
- Disney-Aktien fallen stark nach enttäuschenden Zahlen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial lassen es die Anleger am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten langsamer angehen, während die Technologiewerte unter Druck bleiben. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wie erwartet beendet wurde, geht unter den Anlegern wieder etwas mehr Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.
Während der Dow, der den Aktienhandel an der Wall Street abbildet, gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,15 Prozent auf 48.180 Punkte fiel, knüpfte der Nasdaq 100 an seine jüngste Talfahrt an. Auch wenn der technologielastige Leitindex seine frühen Verluste etwas reduzierte, büßte er zuletzt noch 0,55 Prozent auf 25.376,30 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 lag mit einem Abschlag von 0,38 Prozent auf 6.825 Zähler im Mittelfeld seiner Indexkollegen.
Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die überwiegend nachgaben. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Am deutlichsten erwischte es dieses Mal die Aktien von Tesla , Alphabet und Nvidia , deren Minus zwischen 2 bis 3,6 Prozent lag. Leichte Kursgewinne konnten Anleger mit Apple , Microsoft und Meta erwirtschaften.
Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In den vergangenen Wochen waren wegen der Regierungsblockade viele wichtige Kennziffern ausgefallen, darunter die für die Fed besonders wichtigen Jobberichte.
Im Dow gab es positive und negativ auffällige Werte. Ganz oben standen die Aktien von Cisco , die um fast fünf Prozent anzogen. Der Netzwerkausrüster blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb, der Ausblick strahle Zuversicht in den Schlüsselbereichen aus.
Als größter Dow-Verlierer sackten die Papiere von Walt Disney um mehr als acht Prozent ab. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten, teilte das Unternehmen mit.
Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. Nike steuern mit einem Plus von zuletzt 1,6 Prozent auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Dabei profitierten die Titel des Sportartikelkonzerns von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Großbank Wells Fargo.
Aktien von Dollar Tree fielen um 2,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs sein Votum für den Einzelhändler mit einer Verkaufsempfehlung seine Meinung änderte. Zuvor hatte er noch mit "Buy" votiert.
Noch viel trüber ist der Tag für die Anleger von Arden Health , da der Kurs hier um ein Drittel auf ein Rekordtief einbrach. Der Gesundheitsdienstleister erwischte seine Anleger auf dem falschen Fuß, indem die Prognose für das bereinigte operative Jahresergebnis gekappt wurde./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 235,4 auf Tradegate (13. November 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +25,21 %/+43,54 % bedeutet.
Hallo Bastian
Die Frage inwieweit, wir uns in einer KI-Blase befinden, wird gerade überall diskutiert.
Künstliche Intelligenz ist eine industrielle Revolution. Und in dieser Umbruchphase ist es tatsächlich schwer, die Geschäftsmodelle und Wachstumsprognosen seriös zu bewerten. Es kann hier also zu Bewertungskorrekturen kommen.
Oft wird die Kursentwicklung mit der „Dot-Com“-Blase in 2000 vergleichen. Die Übereinstimmung der Bewertungsausdehnungen ist in der Tat frappierend. Auch hier gilt. Die anderen Marktteilnehmer wissen das auch.
In der Dot-com Blase wurde das Geschäft mit den Zugängen zum Internet und der Internet-Infrastruktur gemacht. Aber für viele Menschen war noch nicht klar, was man mit dem ‚Internet‘ eigentlich anstellen kann. Ich denke, das ist die Parallele zu heute. Heute haben wir die KI – jeder spielt ein bisschen damit, aber die echten Geschäftsmodelle lassen noch auf sich warten.
Bei der ‚Internet-Revolution‘ kamen die Geschäftsmodelle dann in den frühen 2000’ern mit den Content-Providern.
„Unprofitabel“ ist leider auch oft als Bewertung zu kurz gegriffen. Amazon, Facebook, Google haben hohe Verluste – und teilweise auch über einen längeren Zeitraum – verbucht. Dennoch sind das heute die ‚Mag 7‘.
Allerdings wurde auch schon Ende 1999 auf die hohen Bewertungen hingewiesen, vielleicht ist das wie bei einem Frosch im Wasserglas. Wenn man das Wasser langsam erwärmt, springt er nicht heraus und verbrüht. Dh. Auch wir „gewöhnen“ uns an die hohen Bewertungen, bis es irgendwann eine kleine externe Störung gibt, die zum großen Abverkauf führt.
1. Investitionen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251111224801-00.png
Die Hyperscaler investieren und die Investionen werden in nächsten Jahren steigen. Auf dem Markt wird sich vermutlich nur der stärkste durchsetzen – so wie auch bei den Suchmaschinen schon.
NVIDIA hat gerade entschieden innerhalb der nächsten 4 Jahre 500 Mrd USD in KI-Fabriken zu investieren. Eine davon – speziell für den Maschinenbau – wurde gerade in München angekündigt. Diese Fabriken sind mit Hochleistungscomputern ausgestattet und generieren Tokens. Genau wie bei der interaktiven Nutzung mit ChatGPT, wird die Problemstellung in Tokens umgewandelt – mathematisch gelöst – und dann zu Ausgabe wieder in Sprache / Text zurückgewandelt.
OpenAI hat am 05.11.2025 angekündigt, dass Amazon Web ServicesRechenleistung für OpenAI im Wert von 38 Mrd USD bereitstellt.
Microsoft investiert 8 MRD USD in den Vereinigten arabischen Emiraten.
OpenAI hat mit Oracle einen Vertrag über 300 Mrd USD für 5 Jahre Cloud Computing abgeschlossen.
Mit Softbank hat NVIDIA ein Projekt mit dem Namen „Stargate“ für ein großes Rechenzentrum in Texas gestartet.
Analysten von Morgan Stanley schätzen, dass bis 2028 weltweit 2.8 Billionen (e+12 !) USD für neue Rechenzentren investiert werden. McKinsey schätzt die Investitionen bis 2030 auf ein Volumen von 6.7 Billionen USD.
Das sind unvorstellbar große Zahlen. Und sogar noch erschreckende ist, dass diese Investitionen 92% des gesamten BIP-Wachstuns der USA erklären [1].
Bloomberg hat diese ganzen Investitionen einmal graphisch dargestellt und nannte es ‚Circular Investments‘ [2]. Wirtschaft ist ja immer ein Kreislauf, aber hier ist es ein sehr kleiner..
2. Businessmodelle
Genau wie bei der Dot-com-Blase wurde zuerst die Grundlage geschaffen und erst dann entstanden erfolgreiche Geschäftsmodelle.
Kürzlich erschien eine Studie [4], die besagt, dass 95% aller generativen AI-Projekte nicht innerhalb kurzer Zeit (!!) einen Benefit erzielen konnten. In YouTube Reviews wurde dies manchmal so dargestellt, als hätte AI versagt. Aber ich denke, wäre naiv gewesen, zu erwarten, dass das so schnell funktioniert.
Viele Unternehmen experimentieren damit und es wird sich zeigen, was davon funktioniert und was nicht.
Es ist naheliegend, dass zunächst Berufe betroffen sein werden, deren Arbeitsabläufe sich gut beschreiben lassen.
Eine Blase wird es alledings sicher geben – Halbleiter. In den nächsten Jahren werden viele Firmen große Rechenzentren bauen und daher einen Boom auslösen. Gleichzeitig verfolgen viele Staaten das strategische Ziel, möglichst die gesamte Lieferkette der Halbleiterproduktion im eigenen Land zu haben (Re-shoring). China tut es, weil es vom Westen mit Sanktionen bedroht wird, die USA tun es sehr offen, Japan hat eine solche Strategie (Rapidus) – Europa hat bekanntlich nie eine Strategie… Jedenfalls wird es zu dramatischen Überkapazitäten kommen, wenn alle diese Strategien umgesetzt sind.
Was wird passieren ?
Der Chef von OpenAI sagte kürzlich, dass einige Investoren ‚übermäßig euphorisch‘ sind [3]. Es könnte also sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die aufgeheizten Erwartungen enttäuscht werden und das zu einer Verkaufswelle führt. Viele Investoren wissen und erwarten das und es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf den Verkaufsknopf drückt.
Source: Macro Research
Schaut man auf den breiteren Index (indem die Tech Werte bekanntlich hoch gewichtet sind), sieht man, dass die Bewertungen +1SD Band überschritten haben und es irgendwann zu einer Mean-Reversion kommen sollte. Interessant an der Abbilldung ist, dass nur die Finanzkrise 2008 und nicht einmal der Dot-com Crash zu Bewertungen unterhalb des Mittelwerts geführt hat.
Wie weit werden die KI-Aktien fallen?
Das ist vermutlich eine Frage für die Freunde der technischen Analyse. Je mehr daran glauben, umso besser funktioniert es. Ich frage mich, inwieweit die ETFs die Kurse stabilisieren? ETFs werden oft mit Sparplaenen bespart – im „Buy & Hold“ Modus. Wenige Menschen Traden ETFs, das müsste eine stabilisierende Wirkung haben.
Doch keine Blase?
Rücksetzer kann es geben und wird es immer geben, aber AI wird reale Anwendungen unterstützen. Viele Unternehmen experimentieren damit und die, die Erfolg haben, werden einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Auch bei der Internet-Revolution hat es ein paar Jahre gedauert, bis profitable Geschäftsmodelle entstanden sind. Auch hier werden wir ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Der Geist wird nicht zurück in die Flasche gehen und Rechenzentren veralten sehr schnell. Es wird also konstant hohe Investitionen brauchen.
Was tun?
Je nachdem wie weit die Werte gelaufen sind, würde ich ein paar Gewinne mitnehmen. Auf eine scharfe Korrektur zu warten koennte lange dauern. Ich schaue mir auch gerade Halbleiter an…
1) https://www.youtube.com/watch?v=AnxJr7PWYT0
2) https://www.bloomberg.com/news/features/2025-10-07/openai-s-…
3) https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/759965/s…
4) https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generat…w
5) Capital 2025 - 08
Dividendenentwicklungen 2025 in meinem Aktiendepot
Dividendenkürzungen oder Ausfälle (1x)
BASF = Jahresdividende von 3,40 € auf 2,25 € = - 33,82 %
Neueinsteiger (4x)
AES = Quartalsdividende 0,176 USD
Aroundtown = Neueinsteiger; keine Dividendenzahlungen
Novo Nordisk = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im August in Höhe von 3,75 DKK
Wolters Kluwer = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im September in Höhe von 0,93 €
Unveränderte Dividendenzahlungen (5x)
Bayer = 0,11 €
Intel = keine Dividendenzahlungen
Kraft Heinz = Quartalsdividende 0,40 USD
LTC Properties = monatlich 0,19 USD
Pernod Ricard = Zwei Dividendenzahlungen erfolgten im Juli + November in Höhe von je 2,35 €
Dividendensteigerungen (13x)
British American Tobacco: Quartalsdividende von 0,5888 auf 0,6006 GBP = + 2,00 %
Archer Daniels: Quartalsdividende von 0,50 auf 0,51 USD = + 2,00 %
Bank of Nova Scotia: Quartalsdividende von 1,06 CAD auf 1,10 CAD = + 3,77 %
Altria: Quartalsdividende von 1,02 auf 1,06 USD = + 3,92 %
Shell: Quartalsdividende von 0,344 auf 0,358 USD = + 4,07 %
3M von 0,70 USD auf 0,73 USD = +4,29 %
Johnson & Johnson: Quartalsdividende von 1,24 auf 1,30 USD = + 4,84 %
Reckitt Benckiser: von 1,963 auf 2,061 GBP = + 4,99 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 1,159 + 0,804 GBP)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 1,217 + 0,844 GBP)
Coca Cola: Quartalsdividende von 0,485 auf 0,51 USD = + 5,15 %
McDonald´s: Quartalsdividende von 1,67 auf 1,77 USD = + 5,99 %
Intesa Sanpaolo: von 0,322 auf 0,357 € = + 10,87 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 0,152 + 0,17 €)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 0,171 + 0,186 €)
Atoss Software: von 1,685 € (Umrechnung wegen erfolgtem Aktiensplit = 3,37 geteilt durch 2) auf 2,13 € = + 26,41 %
Keine Überraschungen mehr
Die Liste für das Jahr 2025 ist abschließend, da bereits alle Dividenden für den letzten Monat Dezember beschlossene Sache sind und zumeist auch schon Ex-Dividende gehandelt wurden!
Somit gab es in meinem Aktiendepot lediglich 1 – aber dafür deutliche – Dividendenkürzung. Demgegenüber stehen 4 Neueinsteiger und 5 Unternehmen, welche stabile Erträge wie im Vorjahr ausgeschüttet haben. Bei insgesamt 13 Aktienbeteiligungen konnte ich mich über – teils deutliche – Dividendensteigerungen freuen!
Wie sich die finalen Entwicklungen in Euro im Depot bemerkbar machen, sehen wir dann mit der Schlussabrechnung Anfang Januar.
Impressionen statt Depressionen
Die kalte und zumeist ungemütliche Jahreszeit ist nun eingekehrt. Während viele in der dunklen Jahreszeit in Depressionen verfallen, nutzen wir auch diese Zeit für kleinere Auszeiten und Kurzurlaube. Am vergangenen Wochenende ging es zu einem Kurztrip zu den Schwiegereltern nach Thüringen. Was für den einen oder anderen nach einem Alptraum klingen mag, ist es für uns persönlich aber tatsächlich auch eine entspannende, urlaubsähnliche Zeit. Lediglich die Autofahrten von ca. 4 Stunden je Fahrt sind der unangenehme Teil.
Somit konnten wir auch noch einen tollen Herbsttag bei herrlichem Sonnenschein für einen kleinen Spaziergang zum Paulinenturm in Bad Berka nutzen – kein ausgiebiger oder schwerer Wandertrip, aber dennoch immer wieder eine von uns gern genutzte Rundwanderung mit Aufstieg auf den Turm!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251111114432-screenshot-2025-11-11-112542.png
Zudem geht es dann demnächst noch zu kleineren Kurzurlauben in verschiedene Center Parcs: noch im November geht es in den Park Bostalsee, im Januar dann erst in den Park Het Meerdal und kurz danach erstmalig in den Park Les Ardennes. Diese Aufenthalte hatten wir bereits sehr frühzeitig viele Monate im Voraus gebucht und konnten daher diese Kurzurlaube zu wirklich attraktiven Preisen ergattern.
Schönen guten Morgen in die Runde,