Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: -8,50 %
Platz 1
Performance 1M: +49,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf Rückgänge auf 12-13 Euro spekulieren, sehen andere eine Stabilisierung zwischen 18-19 Euro. Die fundamentalen Aussichten sind schwach, mit der Hoffnung auf höhere Auftragseingänge ab 2026. Der Kurs über 20 Euro wird durch den KI-Boom gestützt, jedoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit. Shortseller könnten kurzfristig Druck ausüben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -6,58 %
Platz 2
Performance 1M: +33,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% zugelegt, wird als unterbewertet angesehen und zeigt positive technische Signale. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage und Unsicherheiten über zukünftige Unternehmenszahlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
PNE
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 3
Performance 1M: -16,73 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 4
Performance 1M: -5,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
Das Anleger-Sentiment zu Eckert & Ziegler im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Q3-Zahlen Umsatz- und EBIT-Steigerungen zeigen, gibt es Bedenken hinsichtlich der ambitionierten Ziele für 2025. Der Kurs ist in den letzten Tagen gefallen, was auf mögliche Enttäuschungen bei den kommenden Geschäftszahlen hindeutet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eckert & Ziegler eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 5
Performance 1M: -3,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die geplante Abspaltung von 30% der Anteile könnte sowohl Druck auf den Kurs ausüben als auch den Streubesitz erhöhen. Kritische Stimmen bemängeln die stagnierende Kursentwicklung und die unzureichende Dividende, was zu einer negativen Wahrnehmung führt. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Healthineers eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 6
Performance 1M: +18,98 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 7
Performance 1M: +9,78 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 8
Performance 1M: -21,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursverfall von 13-15% in den letzten 14 Tagen gibt es Hoffnungen auf eine Erholung, wenn die 86,30€ Hürde überwunden wird. Insiderkäufe und eine Kaufempfehlung der DZ Bank mit einem Ziel von 112€ stützen das Vertrauen. Gleichzeitig gibt es Bedenken wegen Short-Selling und Panikverkäufen, die den Kurs belasten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 9
Performance 1M: -20,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
Das Anleger-Sentiment zu IONOS Group im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige Anleger aufgrund der Umsatzrückgänge und technischer Schwächen pessimistisch sind, sehen andere bei niedrigen Kursen Kaufchancen. Die Unsicherheit über die künftige Entwicklung und die Konkurrenz durch große Anbieter wie Google drücken jedoch auf das Sentiment.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IONOS Group eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 10
Performance 1M: +4,88 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 11
Performance 1M: -7,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war, gibt es positive Nachrichten über Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen. Dennoch herrscht Besorgnis über die Abhängigkeit von T-Mobile, was die Unsicherheit über zukünftige Kursentwicklungen verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 12
Performance 1M: -1,82 %
