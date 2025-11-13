Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf Rückgänge auf 12-13 Euro spekulieren, sehen andere eine Stabilisierung zwischen 18-19 Euro. Die fundamentalen Aussichten sind schwach, mit der Hoffnung auf höhere Auftragseingänge ab 2026. Der Kurs über 20 Euro wird durch den KI-Boom gestützt, jedoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit. Shortseller könnten kurzfristig Druck ausüben.