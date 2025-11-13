Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 7% in den letzten 14 Tagen, der viele als unerklärlich empfinden, wird die Unternehmensleistung als stark wahrgenommen. Einige Anleger sind optimistisch und erwarten eine Erholung, während andere über Verkäufe nachdenken, insbesondere im Kontext der Abspaltung von Healthineers. Die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung dominiert die Diskussion.