Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -8,21 %
Platz 1
Performance 1M: +4,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 7% in den letzten 14 Tagen, der viele als unerklärlich empfinden, wird die Unternehmensleistung als stark wahrgenommen. Einige Anleger sind optimistisch und erwarten eine Erholung, während andere über Verkäufe nachdenken, insbesondere im Kontext der Abspaltung von Healthineers. Die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung dominiert die Diskussion.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 2
Performance 1M: +0,99 %
Bayer
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 3
Performance 1M: +3,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität mit einem Widerstand bei 30 Euro. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Aufwärtstrend hin. Die Kommunikation der Bayer-Führung hebt Risiken hervor, insbesondere bezüglich Glyphosat-Klagen, während das operative Geschäft positiv verläuft. Anleger zeigen sowohl Vorsicht als auch Optimismus und warten auf weitere Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: -7,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war, gibt es positive Nachrichten über Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen. Dennoch herrscht Besorgnis über die Abhängigkeit von T-Mobile, was die Unsicherheit über zukünftige Kursentwicklungen verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -1,27 %
