Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts

An der Börse war die Reaktion zunächst ausgesprochen positiv. Die Aktie legte am Morgen um gut fünf Prozent zu. Im Verlauf geriet der Kurs aber immer mehr unter Druck und verzeichneten am späten Nachmittag nur noch leichte Gewinne. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als 30 Prozent an Wert verloren.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero setzt auf eine Belebung der Geschäfte in Asien im Schlussquartal. Nach einem Plus im dritten Quartal soll sich das Wachstum des Bruttowarenwert (GMV), also der Gesamtwert aller Bestellungen, im laufenden Schlussviertel 2025 beschleunigten. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertete den Quartalsbericht als Erleichterung. Die Resultate hätten die Erwartungen auf breiter Front erfüllt und in Korea bessere sich der Geschäftsverlauf.

Für Analystin Wassachon Udomsilpa von RBC schnitt Delivery Hero erwartungsgemäß erfreulich ab, wobei der Bruttowarenwert etwas über den Schätzungen gelegen habe. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem GMV-Wachstum zurückkehren werde.

Der Bruttowarenwert legte im dritten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent im Jahresvergleich auf 12,2 Milliarden Euro zu, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Der Gesamtumsatz aller Segmente stieg ohne Wechselkurseffekte um 22,0 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Die Ergebnisse lagen damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Die Bruttomarge stieg um 0,40 Prozentpunkte auf 8 Prozent; auch der freie Barmittelfluss verbesserte sich.

Zum GMV-Wachstum trugen alle Regionen bis auf Asien bei. Für das Geschäft in Asien zeigt sich Delivery Hero jedoch zuversichtlich. Das Asiengeschäft sei bereits stark in das vierte Quartal gestartet, so das Unternehmen. Die Bestellungen in Südkorea seien im Oktober wieder angestiegen und schafften damit die Grundlage für GMV-Wachstum des Segments im vierten Quartal 2025.

Die im August gesenkte Jahresprognose bestätigte das Management um Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg. Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis weiter am oberen Ende der Spanne von acht bis zehn Prozent liegen.

Beim Gesamtumsatz aller Segmente wird weiter ein Anstieg auf vergleichbarer Basis um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 900 bis 940 Millionen Euro liegen. Der freie Barmittelfluss wird weiter bei mehr als 120 Millionen Euro gesehen./err/mne/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 29.761 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 16:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,52 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +76,21 %/+134,95 % bedeutet.



