ROUNDUP 2
Faule Kredite zehren an Gewinn von Procredit - Aktie verliert
- Gewinneinbruch bei Procredit: 58,2 Mio. Euro Gewinn
- Risikovorsorge steigt auf fast 17 Mio. Euro an
- Eigenkapitalrendite sinkt auf 7,4 Prozent im Jahr
(neu: Kurs aktualisiert)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich nur noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor, wie Procredit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert, obwohl das Unternehmen seine Renditeprognose wegen der faulen Kredite schon Ende Oktober gekappt hatte.
Die Procredit-Aktie verlor am Vormittag zunächst mehr als fünf Prozent auf 7,46 Euro und war damit größer Verlierer im Kleinwerte-Index SDax . Damit setzte sich ihr Kursverfall fort, der nach der Gewinnwarnung Ende Oktober eingesetzt hatte. Am späten Nachmittag zeigte sich das Papier deutlich erholt und notierte nur noch knapp ein Prozent tiefer.
Da hatte Procredit bekannt gegeben, dass die Eigenkapitalrendite in diesem Jahr statt rund 10 Prozent nur noch 7 bis 8 Prozent erreichen dürfte. Jetzt ist klar: In den ersten neun Monaten lag sie bei 7,4 Prozent nach 11,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Grund dafür war die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle: Sie sprang von gut 4 Millionen auf fast 17 Millionen Euro nach oben. Der Löwenanteil davon entfiel auf das dritte Quartal.
Zudem ging der Zinsüberschuss in den ersten neun Monaten um knapp vier Prozent auf rund 261 Millionen Euro zurück. Weil der Provisionsüberschuss nicht im gleichen Maß wuchs, sanken die operativen Erträge um zwei Prozent auf knapp 324 Millionen Euro.
Allerdings konnte Procredit das Kreditvolumen währungsbereinigt um gut zehn Prozent ausweiten. Im Gesamtjahr soll es wie geplant währungsbereinigt um rund zwölf Prozent wachsen.
Die Procredit Holding mit Sitz in Frankfurt ist die Muttergesellschaft der Procredit-Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist. Sie soll einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten. Der Schwerpunkt ihres Geschäfts liegt in Südost- und Osteuropa. Außerdem ist die Gruppe in Südamerika und in Deutschland aktiv./stw/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie
Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 16.278 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 16:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um +0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,45 %.
Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 437,03 Mio..
ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5900 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProCredit Holding & Co.KGaA - 622340 - DE0006223407
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProCredit Holding & Co.KGaA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ein kurzer Nachtrag zu den RoE von gestern:
Das sind die RoE von einer europäischen Bankengruppe mit Headquarter in der EU, bei denen sich die Länder, in denen sie operieren, teilweise mit Procredit überschneiden.
Die RoE, die sie erzielen, wird Procredit auf Gruppenebene nie erreichen. Das ist auch nicht das Ziel und der Anspruch und das Potential dazu haben sie schlichtweg nicht. Es soll nur zeigen, was in diesen Regionen grundsätzlich möglich ist.
Procredit guided mittelfristig ein RoE von 12-13% auf Gruppenebene an. Ob das realistisch ist oder nicht, dazu soll sich jeder selbst ein Bild machen.
Gegenwärtig ist es so, dass einzelne Banken in ihrer Gruppe dieses Ziel locker erreichen.
zB Bulgarien und Kosovo
Bulgarien RoE 11,5% (2021), 9,9% (2022), 15,7% (2023), 20% (2024)
Kosovo RoE 17% (2021), 21,8% (2022), 20,8% (2024), 23,2% (2024)
Das Eigenkapital der Bulgarischen Tochter beträgt 237 Mio EUR (06/2025), das der Tochter im Kosovo 145 Mio EUR (06/2025)
Daneben gibt es eine Reihe von kleineren Banken in Südosteuropa, die performen so lala, dh. RoE < 10%. Deren Profitabilität möchte man durch die Expansion heben, das ist mE auch ein Mitgrund, warum sie die Wachstumsoffensive gestartet haben. Man wird sehen, ob/wie das gelingt.
Dann gibt es auch eine Bank, die perfomt derzeit nicht, nämlich die Außenstelle in Südamerika (ein historisches Erbe).
Auf Gruppenebene ergibt sich dann die RoE, so wie sie ist.
So, ich hoffe, ein wenig zur Versachlichung beigetragen zu haben, alle Angaben ohne Gewähr.
und nun ist es an der Zeit für Antworten zu offenen Fragen, die die Gewinnwarnung aufwirft.
Diese Art von Angekeife gehört nicht in ein Forum, wo sich Mündige austauschen.
Deine politischen Überzeugungen kannst du für Dich behalten. Wenn Du nichts inhaltliches zur Aktie beizutragen hast, dann sei einfach ruhig.