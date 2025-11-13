Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 13.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 1
Performance 1M: +4,89 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 2
Performance 1M: +13,91 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 3
Performance 1M: -12,02 %
EVN
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 4
Performance 1M: +14,18 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 5
Performance 1M: -17,88 %
